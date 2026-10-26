Kansalaisjärjestö Finnwatch moittii valtiovarainministeriön julkaiseman verokartoituksen keinovalikoimaa puutteelliseksi, vaikka ministeriön listalla onkin useita verotoimia, joilla voitaisiin samanaikaisesti paikata verotuksen aukkokohtia ja kasvattaa valtion verotuloja.
Verovaikutuksiltaan olennaisimpiin lukeutuu Finnwatchin mukaan listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen uudistaminen, jonka verotuottoarvio olisi ministeriön esittämällä toteutuksella 370 miljoonaa euroa.
– Nykymuotoinen listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennus on verojärjestelmän kummajainen, jonka säilyttämiselle on todella vaikea löytää perusteita. Se kohdistuu varakkaimmille ja haittaa kasvua, Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen sanoo tiedotteessa.
Muista verokartoituksen verotoimista Finnwatch suosittelee erityisesti yhteisöveron nostamista sekä sukupolvenvaihdoshuojennuksen poistamista. Ne kasvattaisivat verotuloja yhteensä 670 miljoonalla eurolla, jos yhteisöveroa korotettaisiin yhden prosenttiyksikön verran.
– Yhteisöveron lasku oli tämän hallituskauden typerin päätös. Se pienentää verotuloja yli 800 miljoonalla ja on kasvutoimena tehoton. Seuraavan hallituksen tulee perua vastuuton yhteisöveroale, Hietanen sanoo.
Sukupolvenvaihdoshuojennuksesta luopumisen Finnwatch näkee perustelluksi siksi, että huojennus kohdistuu suurilta osin yhteiskunnan varakkaimpiin ja se mahdollistaa myös merkittävien yritystoimintaan liittymättömien sijoitusomaisuuksien siirtämisen eteenpäin hyvin kevyellä verotuksella.
Finnwatch kannattaa myös myös lento- ja meriliikenteen lippuveron käyttöönottoa, sillä nykyisellään alat nauttivat monista verovapauksista eikä esimerkiksi lentoliikenteen aiheuttamia päästöjä ole hinnoiteltu kattavasti.
Järjestö arvostelee valtiovarainministeriön verokartoitusta siitä, ettei siinä ole käsitelty kattavasti Suomen verojärjestelmästä nykyisellään puuttuvia veromuotoja ja veropohjan turvaamiskeinoja. Esimerkiksi toimia varakkaimpien verottamiseksi ei arvioida, vaikka kyse on Finnwatchin mukaan yhdestä kansainvälisesti puhutuimmasta verojärjestelmien kehittämistarpeesta.
– Muualla maailmassa on tunnistettu Suomea paremmin se tosiasia, että omaisuuden tuotoilla elävä henkilö voi kasvattaa omaisuuttaan melko rajattomasti ilman, että kasvu realisoituu koskaan henkilötasolla verotettavaksi tuloksi. Tämä on yksi keskeisimmistä syistä VM:n tiedotustilaisuudessakin mainitun eriarvoisuuden kasvun taustalla, Hietanen sanoo.