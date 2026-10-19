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Jälleen kerran keskustellaan eläkeiän nostamisesta. Ratkaisuksi väestön ikääntymiseen ja eläkejärjestelmän rahoitukseen tarjotaan lisää työvuosia uran loppupäähän. Samaan aikaan Suomessa on valtava joukko nuoria, jotka eivät pääse edes työuransa alkuun. Tässä on jotain nurinkurista.

Nuorisotyöttömyys on vakava ongelma, mutta se tuntuu jäävän eläkeikäkeskustelun varjoon. Työurien pidentämistä pitäisi tavoitella myös niiden alkupäästä.

Jos nuori pääsee työelämään 22-vuotiaana eikä vasta 27-vuotiaana, työuraa voi kertyä viisi vuotta enemmän. Samalla yhteiskunta saa verotuloja ja eläkemaksuja sen sijaan, että maksaisi pitkittyneen työttömyyden kustannuksia.

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Nuorten työllistymistä vaikeuttavat heikko taloustilanne, työpaikkojen vähyys ja se, etteivät koulutus ja työelämän tarpeet aina kohtaa. Ensimmäiseenkin työpaikkaan saatetaan vaatia kokemusta, jota ei voi hankkia ilman työpaikkaa.

Myös tekoäly muuttaa työelämää vauhdilla. Se voi korvata kokonaisia työtehtäviä, vähentää työvoiman tarvetta ja muuttaa monien ammattien sisältöä. Vaikka uusia työtehtäviä syntyy, ei ole selvää, riittääkö niitä kaikille. Työurien pidentämisestä on vaikea puhua ottamatta huomioon työn mahdollista vähenemistä.

Työuran toisessa päässä ongelmat ovat erilaisia. Jo yli 50-vuotiaan voi olla vaikea löytää uutta työpaikkaa. 63-vuotiaan työttömäksi jääneen mahdollisuudet työllistyä voivat olla vielä heikommat. Ikäsyrjintään pitäisi puuttua nykyistä tehokkaammin. Pelkkä eläkeiän nostaminen ei työllistä ketään.

Myös työoloissa olisi paljon korjattavaa. Monilla aloilla työtahti kiristyy, henkilöstöä on liian vähän ja kuormitus kasvaa. On kohtuutonta odottaa 70-vuotiaan rakennustyöntekijän jaksavan raskasta fyysistä työtä tai lähihoitajan nostavan ja avustavan potilaita vuorotyössä. Kaikki ammatit eivät ole samanlaisia, eikä työkykyä voi mitata pelkällä syntymävuodella. Huono johtaminen, jatkuva kiire ja työkyvyn heikkeneminen eivät korjaannu eläkeikää nostamalla.

Tarvitaan tekoja, ei pelkkää eläkeiän nostamista. Nuorille on luotava mahdollisuuksia päästä töihin, ikääntyneiden työllistymistä on tuettava ja työoloja parannettava. Myös työajan lyhentämistä olisi syytä kokeilla, varsinkin kun tekoäly ja teknologian kehitys muuttavat työn tekemistä.

On helppoa nostaa eläkeikää paperilla. Vaikeampaa on huolehtia siitä, että työtä riittää, siihen pääsee ja siinä jaksaa.

Teppo Kotilainen

Ammattiyhdistysaktiivi (JHL)

Eduskuntavaaliehdokas (Vas)