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Suomi käyttää julkisiin sote- ja pelastuspalveluihinsa muita Pohjoismaita vähemmän rahaa. Silti asiakasmaksumme ovat muita Pohjoismaita korkeampia. Tähän on saatava muutos: julkisten sote- ja pelastuspalveluiden leikkaukset on lopetettava ja asiakasmaksuja alennettava.

Julkisten sote- ja pelastuspalveluiden rahoitus tulee nostaa muiden Pohjoismaiden tasolle. Se parantaisi ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja työ- ja toimintakykyä. Alalla koettavien hoito- ja palvelujonojen sekä resurssipulan taustalla ovat koronapandemia, alaan kohdistuneet hallituksen leikkaukset ja pitkäaikainen alibudjetointi.

Julkisten sote- ja pelastuspalveluiden resurssit on turvattava koko maassa. Lisäpanostuksia tarvitaan etenkin terveydenhuoltoon, lastensuojeluun, vanhus- ja vammaispalveluihin, ensihoitoon, pelastustoimeen sekä mielenterveys- ja päihdetyöhön. Painopisteen on oltava ongelmien ennaltaehkäisyssä.

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Sote- ja pelastuspalveluiden kehittämisessä on kuunneltava asiakkaita sekä alan järjestöjä ja työntekijöitä. Alan pito- ja vetovoimaa on vahvistettava nostamalla koulutusmääriä, suosimalla vakituisia työsuhteita sekä parantamalla palkkausta, työehtoja ja työoloja. Esimerkiksi kotihoitoon ja vammaispalveluihin tarvitaan henkilöstömitoitukset. Julkisten sote- ja pelastuspalveluiden valvontaa tulee tiukentaa niin itse tuotetuissa kuin osto- ja vuokrapalveluissakin.

Julkisissa sote- ja pelastuspalveluissa on vähennettävä osto- ja vuokrapalveluita ja siirryttävä omaan palvelutuotantoon. Veronmaksajien rahat eivät saa kulua suuryritysten voittoihin. Voitontavoittelu haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten palveluilla on kiellettävä lailla.

Suomi on edelleen hyvin toimeentuleva maa. Julkisten sote- ja pelastuspalveluiden kehittämiseen tarvittavat miljardit saadaan kasaan muun muassa kehittämällä verotusta oikeudenmukaisemmaksi, siirtymällä omatuotantoon ja panostamalla ongelmien ennaltaehkäisyyn.

Olen vammaisena ihmisenä kokenut, mitä julkisten palveluiden toimimattomuudesta seuraa. Kyse on ihmishengistä ja ihmis- ja perusoikeuksista. Julkisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden on oltava toimivia ja jokaisen saatavilla.

Elina Nykyri

Vantaa