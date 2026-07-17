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– Jos äitini ystävät eivät olisi auttaneet, en olisi päässyt hoitoon, koska minulla ei ollut varaa siihen, kertoo nuori mies, joka esiintyy vain etunimellään Eduardo.

Eduardo on salvadorilainen viestinnän ammattilainen. Hän aloitti vuonna 2021 hoidon vakavan ahdistuksen vuoksi. Ahdistus johti itsetuhoisiin ajatuksiin ja kahteen itsemurhayritykseen.

Eduardon mukaan perheen ystävät kuulivat hänen tilanteestaan ja päättivät auttaa hoidon kustannuksissa. Hoitoon kuului viikoittainen psykiatrin vastaanotto ja useita lääkkeitä.

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– Jokainen vastaanotto maksoi 68 euroa, 36-vuotias Eduardo kertoo.

Eduardo olisi voinut päästä psykiatrin tai psykologin vastaanotolle myös julkisessa terveydenhuollossa. Apua olisi kuitenkin voinut joutua odottamaan kuukausia, koska El Salvadorin julkinen terveydenhuolto on ylikuormittunut. Itsetuhoinen Eduardo ei kuitenkaan voinut odottaa.

Keski-Amerikassa julkiset terveydenhuoltojärjestelmät ovat hauraita, ja mielenterveyshoito on jäänyt niissä vielä hauraampaan asemaan.

Mielenterveysongelmiin on historiallisesti liittynyt vahvaa sosiaalista ja kulttuurista leimautumista. Valtiot ovat työntäneet mielenterveyden syrjään, osoittaneet sille vain vähän resursseja ja pitäneet sen terveyspolitiikan marginaalissa. Samalla monet ihmiset välttelevät ammattiavun hakemista juuri mielenterveysongelmiin liittyvän huonon maineen vuoksi.

Julkisten terveyspalveluiden heikkous ajaa monet hakemaan apua yksityisiltä psykologeilta tai psykiatreilta. Se on kallista, sillä yksi vastaanotto maksaa keskimäärin noin 43 euroa.

Hoidon saatavuus on ongelmallista ja kallista myös muualla Latinalaisessa Amerikassa, ja avun tarjoajia on vain vähän. Latinalaisessa Amerikassa on keskimäärin 3,4 psykiatria 100 000:ta ihmistä kohden. Rikkaiden teollisuusmaiden OECD-järjestön maissa vastaava luku on yli 18.

Koko alueella on pulaa hoidosta

Hondurasilainen Toivon puhelin -järjestö tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista henkistä tukea kriisissä oleville ihmisille, jotka kärsivät ahdistuksesta, masennuksesta, yksinäisyydestä tai itsetuhoisista ajatuksista.

Ensiapuna toimivaa palvelua hoitavat koulutetut vapaaehtoiset. Vakavissa kriiseissä, kuten itsemurhavaarassa, järjestö tarjoaa henkilökohtaista apua kolmessa toimipisteessään San Pedro Sulassa, La Ceibassa ja Hondurasin pääkaupungissa Tegucigalpassa.

– Mielenterveys ei juuri eroa fyysisen terveyden tarpeista ja puutteista. Fyysisen terveydenhuollon puutteet ovat suuria, ja mielenterveyden hoidon tilanne on vielä vakavampi, järjestön puheenjohtaja Elsa Medrano sanoo.

Vuonna 2025 Toivon puhelimen kolme keskusta vastaanotti noin 3 100 puhelua. Suurin osa puheluista liittyi erilaisiin kriiseihin, kuten traumoihin, sairauksiin, väkivaltaan tai taloudellisiin ja työelämän ongelmiin. Niiden osuus oli 36 prosenttia.

29 prosenttia puheluista koski ihmissuhdekriisejä, kuten eroja ja perheriitoja. Itsemurhaan liittyviä puheluita oli 26 prosenttia. Loput yhdeksän prosenttia koskivat tiedusteluja tai muita syitä.

Hullujen naisten talo

Keski-Amerikan mielenterveysstigmalla on syvät historialliset juuret. 1800-luvun lopulla mielenterveyden häiriöistä kärsiviä ei kohdeltu potilaina vaan ihmisinä, joita piti valvoa tai eristää. El Salvadoriin perustettiin vuonna 1894 naisille Hullujen naisten taloksi kutsuttu paikka. Miehiä taas suljettiin kunnallisiin selleihin.

Sama malli jatkui 1900-luvulla laitoksissa, kuten El Salvadorin nykyisen kansallisen psykiatrisen sairaalan edeltäjässä ja Guatemalassa vuonna 1880 perustetussa Federico Moran mielenterveyssairaalassa.

Vaikka nämä laitokset aloittivat muodollisen psykiatrisen hoidon, ne syntyivät eristämisen ja sulkemisen ajatuksesta. Tämä perintö selittää osaltaan, miksi mielenterveysongelmiin liittyvä leimautumisen pelko jatkuu ja miksi moni ei hae apua.

Se on yhä edelleen keskeinen este hoitoon pääsylle. Samalla diagnoosin saaminen ja hoidon aloittaminen viivästyvät.

Medranon mukaan leima on vähentynyt, mutta aihe on edelleen tabu, josta puhutaan vähän.

Tällainen suhtautuminen tekee ongelman näkymättömäksi, syventää eristäytymistä ja pahentaa oireita, kun apua tarvitsevat eivät hae apua.

– Myönteistä on, että nykyään mielenterveyden ja henkisen hyvinvoinnin tärkeydestä ollaan tietoisempia, ja näemme, että leimautumisen pelko voidaan voittaa vähitellen, Medrano sanoo.

Masennus on yleistä, hoito keskittyy pääkaupunkeihin

Toisen UNDP:n tutkimuksen mukaan El Salvadorissa kolme kymmenestä aikuisesta kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä. Vanhuksista joka neljäs on masentunut.

Keski-Amerikkaa käsitteleviä tutkimuksia koonnut raportti toteaa, että yksi alueen tärkeimmistä edistysaskeleista on mielenterveyden tunnustaminen ihmisoikeudeksi laeissa ja politiikassa.

Käytännön toteutus on kuitenkin yhä rajallista. Syitä ovat muun muassa vanhentuneet lait ja vähäinen rahoitus.

Palvelut ovat myös keskittyneet pääkaupunkeihin, eivätkä maaseudun asukkaat pääse hoitoon. Vaikka palveluja on yritetty hajauttaa, resurssien keskittyminen suuriin kaupunkeihin syventää eriarvoisuutta mielenterveyspalvelujen saatavuudessa.

Väkivalta ja poliittinen paine kuormittavat mieltä

Keski-Amerikan viimeaikaiset poliittiset ja yhteiskunnalliset kriisit vaikuttavat myös väestön mielenterveyteen.

Hondurasissa jengiväkivalta ja korkeat henkirikosluvut pitävät väestöä jatkuvassa pelossa. Sitä on pidetty maailman väkivaltaisimpana maana jossa ei käydä sotaa. Vuonna 2011 Hondurasissa kirjattiin noin 83–85 henkirikosta 100 000:ta asukasta kohden. Luku tarkoittaa, että Porin, Kuopion tai Lahden kokoisessa kaupungissa tapahtuisi yhdestä kahteen murhaa viikossa.

Hondurasin kaltaiset poliittiset ja yhteiskunnalliset olosuhteet voivat syventää aiempaa ahdistusta tai laukaista uusia psyykkisiä oireita. Ne voivat johtaa ahdistuneisuushäiriöihin, masennukseen tai muihin mielenterveyden häiriöihin etenkin ihmisillä, jotka altistuvat tilanteille suoraan.

Nicaraguassa hallituksen vuonna 2018 aloittama poliittinen tukahduttaminen on luonut epävarmuuden, pelon ja jatkuvan jännityksen ilmapiirin.

Carmen on nicaragualainen toimittaja, joka joutui maanpakoon presidentti Daniel Ortegaa vastaan nousseen kansannousun jälkeen. Meksikossa oleskeleva Carmen pyytää, ettei hänen sukunimeään julkaista Nicaraguaan jääneen perheen suojelemiseksi.

Kahdeksan vuotta sitten Carmen raportoi valtion väkivallasta kotimaassaan. Silloin hänelle alkoi kehittyä voimakkaita paniikkioireita: unettomuutta, äärimmäistä ahdistusta ja jatkuva tunne välittömästä vaarasta tai kuolemasta.

Aluksi hän ei ymmärtänyt, mitä hänelle tapahtui. Lääkärintutkimuksissa ei löytynyt fyysistä syytä, mikä viivästytti tilanteen ymmärtämistä.

Oireiden toistuessa hän hakeutui ammattiapuun. Hänellä diagnosoitiin vakava ahdistuneisuushäiriö. Hoitoon kuului sekä psykoterapiaa että psykiatrista hoitoa ahdistus- ja masennuslääkkeillä.

Tilannetta pahensi kuitenkin Nicaraguan poliittinen paine.

– Keski-Amerikassa ihmiset elävät jatkuvan epävarmuuden, väkivallan ja paineiden keskellä, ja sillä on seurauksensa myös keholle, 62-vuotias Carmen sanoo.

Carmenin mukaan psykiatrin vastaanotto maksaa Nicaraguassa noin 34 euroa. Maan minimipalkka on noin 128 euroa kuukaudessa.

Hänen hoitonsa onnistui perheen tuella.

– Suurimmalle osalle ihmisistä psykologilla käyminen on maassani hyvin kallista, hän sanoo.

Siksi psykiatrinen hoito on useimmille käytännössä saavuttamaton palvelu. Julkisia psykologipalveluja on olemassa, mutta ne eivät useinkaan riitä vaikeiden tapausten hoitamiseksi.

Sekä salvadorilainen Eduardo että nicaragualainen Carmen ovat selvinneet mielenterveytensä vaikeimmista hetkistä psykiatrisen tuen avulla.