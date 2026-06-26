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Vasemmistoliiton kansanedustajan Jessi Jokelaisen mukaan tekoälyn ei tarvitse tuhota yhteiskuntamme tulevaisuutta ja suuntaa. Hän kommentoi julkisuuteen toimittamassaan tiedotteessa valtiovarainministeriön kansliapäällikön Juha Majasen Helsingin Sanomille antamaa haastattelua.

Majanen kertoi haastattelussaan, että Suomen koko julkinen sektori muutetaan toimimaan tekoälypohjaisesti. Jokelainen pitää näkemystä realistisena, vaikka se saattaa kuulostaa dystooppiselta.

– Ymmärrän, että tekoäly herättää syystäkin huolta. Meillä ei ole juuri mitään yhteiskunnallisia rakenteita, joilla olisi varauduttu suureen työllisyyden murrokseen. On erittäin hyvä, että Majanen toteaa tilanteen ääneen, koska poliittisia varautumistoimia olisi tarvittu jo aikaa sitten, Jokelainen sanoo tiedotteessa.

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Jokelaisen mukaan teknologian ja datan korostuminen taloudellisen arvon luomisessa haastaa hyvinvointivaltion rahoituspohjaa, joka nojaa vahvasti työn verotukseen. Sen vuoksi verotuksen painopistettä tulisi siirtää omistamiseen ja suuriin varallisuuksiin ja tulisi vakavasti pohtia keinoja verottaa tekoälyn työpanosta.

– Synkkyyteen vajoamisen sijasta tarvitsemme uuteen tilanteeseen varautumista ja päätöksiä. Uusien töiden muodostuminen ei välttämättä tule saumattomasti. Siksi tähän siirtymään ja uuteen työllisyyden aikaan on reagoitava perustulolla. Lisäksi tarvitsemme sellaiset jatkuvan oppimisen ja oppimisen tuen rakenteet, että kaikki pysyvät tekoälymurroksessa mukana, Jokelainen sanoo.