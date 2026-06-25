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Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski vaati Porissa järjestettävän SuomiAreenan kouluteemapäivässä ammatillisen koulutuksen korjaussarjaa seuraavalle hallituskaudelle.

Lohikoski osallistuu Porissa paneeliin “Amikset vie meidät avaruuteen”, jossa käsitellään ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen nykytilaa, osaajapulaa ja tulevaisuuden osaamistarpeita. Hän aikoo nostaa esiin erityisesti ammattikoulujen lyhyet koulupäivät.

– Kun puhuin aiheesta somessa tänä keväänä, amislaiset jakoivat lukujärjestyksiään TikTokissa. Niistä näkyi, miten lyhyiksi koulupäivät voivat jäädä, Lohikoski sanoo.

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"Suomalainen kestävä talous eivät synny säästämällä nuorten koulupäivistä."

– On epäoikeudenmukaista, että amislainen oppivelvollinen päättää koulupäivänsä aikaisin, kun lukiolainen saa täyden koulupäivän. Amikset on korjattava ensi hallituskaudella.

Lohikosken mukaan ammatillisen koulutuksen kriisi on ratkaistava ensi hallituskaudella, jos Suomi aikoo nostaa koulutustasoa ja turvata nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet jatko-opintoihin.

– Tulevaisuuden osaaminen ja suomalainen kestävä talous eivät synny säästämällä nuorten koulupäivistä. Jokaisella nuorella on oltava yhtäläiset mahdollisuudet saada riittävät jatko-opintovalmiudet, Lohikoski sanoo.

Paneelissa keskusteltiin myös Lohikosken aiemmin keväällä julkaisemasta pidemmän aikavälin visiopaperista, jossa hän esittää ammatillisen koulutuksen korjaussarjan rinnalle Oppivelvollisuus 2.0 -visiota. Vision lähtökohtana on, että pienenevät ikäluokat, alueellinen eriytyminen ja kasvava osaajapula pakottavat Suomen tarkastelemaan toisen asteen koulutusta uudella tavalla.

Lohikosken mukaan seuraavalla hallituskaudella on käynnistettävä selvitys ja kokeilu yhtenäisemmästä toisen asteen koulutuksesta sekä alueellisista ratkaisuista, joilla laadukas opetus voidaan turvata myös siellä, missä nuorten määrä vähenee.

Amikset vie meidät avaruuteen -keskustelu SuomiAreenassa tänään torstaina 16.00—16.45.