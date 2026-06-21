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Vuoden ensimmäisen puoliskon huippuhyvien kotimaisten esikoisdekkarien joukkoon saadaan juhannusviikolla vielä yksi. Vajaa viisikymppinen tekniikan tohtori Antti Ukkonen pistää päähenkilönsä tauottomaan pyöritykseen Barcelonassa. Nykyään Ukkonen toimii tekoälykonsulttina. Se näkyy hedelmällisellä tavalla Katalonialaisen kaavan juonessa, jossa lääketutkimus ja tekoäly yhdistyvät vaarallisella tavalla.

Turvallisuuskonsultti Leo Tannerin on tarkoitus viettää rento viikonloppu Barcelonassa ystävänsä professori Anton Vaaran kanssa hyvän syömisen ja oluen juonnin merkeissä. Tanner on aiemmin asunut Barcelonassa, mutta muuttanut hiljattain Helsinkiin. Jännitettä tapaamiseen tuo se, että Antonin vaimo Sandra on Leon ex Barcelonan ajalta.

Mukavaksi odotettu viikonloppu menee heti pieleen, koska Anton Vaara on kadonnut. Hän on kuitenkin lähettänyt Leolle viestin, jossa olevan osoitteen vain Leo voi ymmärtää. Sieltä löytyy sähäkkä sellisti Mia Soler, jolla on ollut yhteys Antoniin. Anton on alkanut selvittää tapausta, jossa Mian veli kuoli äkillisesti kymmenen vuotta aiemmin osallistuttuaan aivojen suorituskykyä parantavan lääkkeen kokeeseen.

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Parin mutkan kautta ollaan klassisessa trilleriasetelmassa: poliisi etsii Leo Tanneria epäiltynä murhasta, mutta hänen perässään on myös mustiin pukeutuva moottoripyörämies pahat mielessä.

Antti Ukkonen on virittänyt henkeä salpaavan takaa-ajojen ja niukkojen pelastumisten sarjan, jossa Leo ja Mia pakenevat pitkin Barcelonan katuja, kujia ja kattojakin ymmällään siitä, mitä on tapahtunut.

Ukkonen näyttää tuntevan turistien kansoittaman kaupungin kuin omat taskunsa. Sen varassa hän järjestää kaksikolle riittävän uskottavalta tuntuvia pakoreittejä niin, että teoksesta välittyy myös kirjoittajan rakkaus eloisaan kaupunkiin, jonka asukkaat ovat saaneet tarpeekseen turistilaumoista. Ukkonen ei laita henkilöitään vain maailmankuuluun La Ramblaan ja sen tuntumaan, vaan hyödyntää myös siltä sivussa olevia kohteita ja maaseutuakin.

Kiivaan tempon sisällä Antti Ukkonen käsittelee todella kiinnostavia asioita. Lääketutkimus ja tekoäly tuli mainittua jo alussa. Kolmas teema on mahdollisuus käyttää mobiilipelien pelaajia ihmisen kognitiivisen suorituskyvyn arviointiin. Katalonialainen kaava on trilleri, siksi näiden kolmen yhdistelmää käytetään teoksessa epäeettisesti ja rikollisesti. Ukkosen jälkisanojen perusteella kirjan fantastiselta tuntuvat ainekset eivät sinänsä ole niin mielikuvituksellisia kuin voisi luulla.

Katalonialaisen kaavan lukeminen vaatii tarkkaavaisuutta, sillä siinä käsitellään monimutkaisia tieteellisiä asioita vaikein termein. Mitään ylivaikeaa kirjassa ei silti ole. Pääosassa on kuitenkin huima seikkailu katalonialaisin maustein. Tiivistäminen olisi tehnyt teokselle hyvää, sillä ihan koko aikaa Ukkonen ei saa pidettyä jännitettä yllä. Seikkailullisen todellisuuteen pohjautuvan trillerin kirjoittajana Antti Ukkonen onnistuu silti hämmästyttävän hyvin heti ensikertalaisena. Katalonialainen kaava viihdyttää, koukuttaa ja ajatteluttaa.

Antti Ukkonen: Katalonialainen kaava. 456 sivua, WSOY 2026.