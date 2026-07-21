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Vetämällä Garden Helsinki -hankkeelta hallituksen tuen, kokoomus ja pääministeri Petteri Orpo käytännössä myönsivät toimineensa väärin, sanoi vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ryhmäpuheessa. Eduskunta käsitteli tiistaina hallituksen tiedonantoa, joka liittyi Garden Helsinki -hankkeelle myönnettyyn 35 miljoonan euron ehdolliseen valtiontukeen.

– Näin Orpo yrittää päästä pälkähästä tilanteessa, jossa hallitus on keittänyt niin pahanmakuisen sopan, että sitä eivät niele edes kokoomuksen omat äänestäjät, Koskela tiivisti.

Koskela muistutti, että hallitus edisti hanketta, vaikka virkamiesten näkemys siihen oli kielteinen. Koskela nosti myös esiin, että 35 miljoonaa euroa on iso summa.

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– Erityisen ison summasta tekee se, että tällä hallituskaudella kaikki muut paitsi kokoomuksen kaverit on pakotettu kiristämään vyötä. Sosiaali- ja terveyspalveluista on leikattu. Sosiaaliturvasta on leikattu. Koulutuksesta on leikattu. Ainoa, mistä ei ole leikattu, on kokoomuksen rikkaiden äänestäjien elintaso.

Koskela vertasi valtiontukea sairaalaverkon karsimiseen. Sairaalaverkon karsimisella säästetään 26 miljoonaa.

– Toimenpide oli kuulemma valtiontalouden näkökulmasta välttämätön. Sosiaalityön tutkimushankkeista leikkaamisella säästettiin 4 miljoonaa euroa. Kyse oli kuulemma valtiontalouden näkökulmasta vastuullisesta ratkaisusta.

Köyhiltä tuet pois, kavereille rahaa

Puheessaan Koskela huomautti, että kokoomus ja Orpo ovat painottaneet tuen ehdollisuutta. Se on Koskelan mukaan viestinnällisesti taitavaa, mutta kokonaisuuden kannalta yhdentekevää.

– Ehdollista tai ei, hallitus ehti lyödä nuijaa sen puolesta, että kokoomusvetoista helsinkiläishanketta kannattaa tukea samaan aikaan, kun helsinkiläisiä yksinhuoltajia pakotetaan asumistuen leikkauksen seurauksena muuttamaan kodeistaan pois. Köyhiltä voidaan kyllä viedä tuet ja pistää heidät muuttamaan halvemmille alueille.

– Kyse oli alunperinkin huonosta hallinnosta, rahoituksen läpinäkyvyyden puutteesta ja omien eturyhmien taloudellisesta suosimisesta. Käsittääkseni juuri nämä olivat asioita, joita vuoden 2019 Petteri Orpo karsasti.

Koskela löylytti kokoomusta välinpitämättömyydestä, josta kertoo Orpon pitkään jatkunut piilottelu tiedotusvälineiltä.

– Piilottelu kertoo siitä, että pääministeri ei tuntunut edes ymmärtävän, miten vakavia korruptiosyytökset ovat.

Johtopäätösten aika

Puheensa lopuksi Koskela nosti vielä esiin Uudenkaupungin autotehtaan pelastamisen. Valmet Automotive oli menossa konkurssiin, mutta valtio pelasti sen.

– Näitä tapauksia yhdistää kokoomuksen ja Petteri Orpon avokätinen vaalirahoittaja Ilpo Kokkila. […]Autotehtaan pelastamisessa oli pointtinsa, mutta tapa, jolla se tehtiin, ei kaikilta osin kestä päivänvaloa.

– On näet niin, että yhtiön pelastamisen jälkeen valtio on omistanut Valvet Automotivesta 79 prosenttia ja Ilpo Kokkilan Pontis-yhtiö 21 prosenttia.

Kokkilan johtama rakennusyritys SRV puolestaan on mukana Garden Helsinki -hankkeessa.

– Oikeuskansleri selvittää nyt muun muassa sitä, onko Orpo ollut esteellinen suhteessa Valmet Automotiveen liittyvään päätöksentekoon, ja mitkä ovat Garden Helsinki -hankkeen kytkökset vaalirahoitukseen, Koskela huomautti.

– Johtopäätös koko sopasta voisi olla vaikkapa se, että jos se näyttää ankalta ja liikkuu kuin ankka, se on todennäköisesti kokoomuksen kaverikapitalismia.

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Garden Helsinki -kohussa yksi huipennus – Neljä nostoa kokoomuksen ja Orpon kujanjuoksusta