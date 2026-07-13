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Hallitusta haastamaan.

– Mikään ei voisi motivoida enempää, Mai Kivelä sanoo. Hän on vasemmistoliiton toisen kauden helsinkiläinen kansanedustaja, jonka

Helsingin vasemmistoliitto asetti ensimmäisten joukossa ehdolle ensi vuoden huhtikuussa käytäviin eduskuntavaaleihin.

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"Mikä voisi olla motivoivampaa kuin tehdä täysillä vaaleja ja vaihtaa valtaa tässä maassa?"

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallituksen vasemmistosta katsoen raaka meno ei ole lannistanut.

– Nämä vaalit tuntuvat erityisen merkityksellisiltä, kun olen katsonut täyspäiväisesti tätä meininkiä. Mikä voisi olla motivoivampaa kuin tehdä täysillä vaaleja ja vaihtaa valtaa tässä maassa?

– Orpon oikeistohallituksen kädenjälki on karsea. Siitä huolimatta se ei ole saavuttanut mitään julkilausuttuja tavoitteitaan, jotka liittyvät talouden tasapainottamiseen tai työllisyyteen. Paitsi jos kokoomuksen tarkoitus on ollut tehdä rikkaita suosivaa luokkapolitiikkaa, siinä se on saavuttanut tavoitteensa. Tuloeroja on kasvatettu ja köyhiä köyhdytetty.

Kivelän mukaan Orpon hallituksen aikaansaannokset ovat korjattavissa. Hän muistuttaa vasemmistoliiton vaihtoehtobudjeteista kuluvalta hallituskaudelta.

– Olemme ainoana puolueena johdonmukaisesti tarjonneet vaihtoehdot, joilla kaikki Orpon hallituksen tekemät leikkaukset voitaisiin perua ja silti ottaa vähemmän velkaa kuin mitä Orpon hallitus ottaa. Kokonaisratkaisu on olemassa, mutta haaste on se, että kaikki muut puolueet ovat sitoutuneet kokoomuksen talouskurilinjaan.

Hän arvioi tilannetta korostavan se, että lisäksi samaan aikaan kaikki puolueet paitsi vasemmistoliitto sitoutuivat kaksinkertaistamaan puolustuksen menot nykymäärään verrattuna.

Kivelän mielestä tämä yhtälö toimi.

– Olen ihmetellyt muiden puolueiden harjoittamaa matematiikkaa, jossa voimme samaan aikaan toteuttaa 8-9 miljardin sopeutukset ja tuplata puolustuksen määrärahat 14 miljardiin, hän sanoo.

– Tällä hallituskaudella on viimeisten tietojen mukaan onnistuttu sopeuttamaan 2,8 miljardia ja jo sillä tuhon mittaluokka on järkyttävä. On esimerkiksi käännetty asunnottomuuden 13 vuotta jatkunut väheneminen kasvuun.

Kivelä toteaa kuitenkin, että tilanne on jo muuttunut. Velkajarrua on jo haastettu eri puoluekokouksissa.

Sinänsä Kivelä ei ole ollut yllättynyt kuluvan hallituskauden menosta.

– Kyllähän jo hallitusohjelmasta pystyi pitkälti lukemaan, mitä oli tulossa. Mutta kaikkea ei siinäkään ollut, ei esimerkiksi porsaiden kastrointikiellon kumoamista. On aikamoinen saavutus mennä eläinten hyvinvoinnissa taaksepäin, kun sen suhteen olisi päinvastoin niin paljon korjattavaa ja yleensä on edes pyritty edistämään asioita.

Hyvin menee

Kivelä korostaa sitä, että vaaleja ajatellen vasemmistoliitolla menee nyt hyvin. Kannatus on mielipidemittauksissa ylittänyt 11 prosenttia monta kertaa. Se on jopa yli neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin mitä puolueen kannatus oli viime eduskuntavaaleissa. Hän ei usko, että kyseessä olisi väliaikainen piikki kannatuksessa.

– Meillä menee todella hyvin, mikä perustuu siihen, että saamme asioita aikaiseksi.

Hän sanoo kuulevansa usein, että äärioikeisto on taitava saamaan tavoitteitaan läpi.

– Tämänhetkinen tilanne ei sitä todista. Ja vasemmistohan sai todella paljon tavoitteitaan läpi viime hallituskaudella: teimme uuden luonnonsuojelulain ja ilmastolain, päätimme historiallisista panostuksista luonnonsuojeluun, muutimme toisen asteen koulutuksen maksuttomaksi, uudistimme perhevapaat.

Hän korostaa, että kannatuksen nousun eteen on tehty töitä pitkäjännitteisesti.

– Helsinki on hyvä esimerkki. Täällä olemme selkeä vaihtoehto ja selkeitä tavoitteiden kanssa. Pystymme tekemään politiikkaa niin, että tavoitteitamme menee läpi. Se tekee puolueesta uskottavan.

Hän nostaa omista tekemisistään esiin Skansvikin metsän kaavoituksen.

– Kun vuonna 2018 tein kaavasta palautusesityksen, sitä tuki oman ryhmän lisäksi muutama muu valtuutettu. Tänä keväänä kaavasta poistettiin viimeisetkin talot. Kokoomus jäi yksin kannattamaan metsään rakentamista.

– Se, että saamme aikaiseksi, on tosi tärkeää, sillä silloin ihmiset kokevat voivansa kannattaa politiikkaamme.

Hän pitää tärkeänä myös sitä, että kannatusta näyttää tulleen myös aiemmin äänestämättä jättäneiltä, ei vain punavihreän blokin sisältä.

– Aktivisti- ja kansalaisjärjestötaustaisena ihmisenä ajattelen, että politiikka ei ole vain substanssikysymyksiä vaan myös sitä, että saamme ihmisiä mukaan ja kasvatamme tätä liikettä.

Kohti luontovaaleja

Kivelän pitkäaikaisia poliittisia painopisteitä ovat olleet ilmasto- ja luontotoimet, eläinten oikeudet, yhdenvertaisuus ja laadukkaiden julkisten palveluiden puolustaminen.

Tällä hallituskaudella ne ovat kärsineet.

– Ilmasto- ja luontopolitiikassa hallitus ei tietenkään ole perunut kaikkea, mutta on tullut selkeä takapakki sekä kansallisella että EU-tasolla.

Hänestä nyt ei ole missään nimessä mahdollista jättää ilmasto- ja luontopolitiikkaa vähälle huomiolle.

Hän nostaa esiin erityisesti metsät.

– Ehkä kuvaava huomio tästä kaudesta on se, että Orpon hallitus tekee turpeen kunnianpalautusta samaan aikaan, kun meille kerrotaan, että AMOCin sortumisen todennäköisyys kasvaa.

AMOC on pohjoisten merivirtojen järjestelmä, joka pitää Suomeakin lämpimänä.

– Tarvitsemme ihmisiä, jotka ovat sataprosenttisen sitoutuneita ilmasto- ja luontotavoitteisiin. Ensi kevään vaaleista pitää tehdä luontovaalit, Kivelä sanoo.