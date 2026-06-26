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Kun Viktor Orbán voitti neljännen peräkkäisen pääministerikauden Unkarin parlamenttivaaleissa vuonna 2022, hän kerskui, että Fideszin voitto ”näkyisi kuusta ”tai ”ainakin Brysselistä”.

Neljä vuotta myöhemmin oli oppositiojohtaja Péter Magyarin ja hänen Tisza-puolueensa vuoro juhlia voittoa. Magyar vastasi Orbánille, että ”Unkarin kansan voitto ei ehkä näy kuusta” mutta se ”näkyisi jokaisesta unkarilaisesta ikkunasta”.

Ei edes kommunismin romahdusta 1989–1990 juhlittu Unkarissa kuten Orbánin 16 vuotta kestäneen itsevaltaisen hallinnon kaatumista parlamenttivaaleissa 12. huhtikuuta. Juhlijoista iso osa oli nuoria, jotka olivat eläneet koko aikuisikänsä Orbánin komennossa.

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– Kuin olisimme voittaneet jalkapallon maailmanmestaruuden, kuvasivat silminnäkijät tunnelmaa.

Orbánia ehdittiin jo pitää voittamattomana.

Kaikkien yllätykseksi Orbán kärsi rökäletappion vasta kaksi vuotta toimineelle ruohonjuuri­tason kansanliikkeelle. Tisza on profiililtaan keskustaoikeistolainen, mutta se onnistui yhdistämään ideologialtaan hyvin kirjavan joukon johtajia ja satojatuhansia riviaktivisteja.

Jalkatyön teki Magyar kävellen satoja kilometrejä. Hän kiersi Unkarin kaikki 2 500 kylää ja satoja pikkukaupunkeja.

Parlamentissa vain oikeistopuolueita

Unkarin liberaali- ja vasemmisto-oppositio oli viime vuosiin asti hyvin eripurainen, ja sen keskinäinen nahistelu käytännössä mahdollisti Orbánin vallan jatkumisen näinkin pitkään. Nyt oppositio itsekin tunnusti avuttomuutensa. Useimmat puoluejohtajat kehottivat äänestämään Tiszaa, koska se oli ainoa keino päästä eroon Orbánista.

– Lähes kaksi kolmasosaa 3,4 miljoonasta Tisza-puoluetta äänestäneestä tulee liberaaleista, vasemmistolaisista tai vihreistä taustoista, arvioi Unkarin tiedeakatemian vanhempi tutkija ja Firenzen yliopiston apulaisprofessori Stefano Bottoni eurooppalaisten kulttuurilehtien Euro­zine-sivustolla.

Bottoni on yksi tunnetuimmista kansainvälisistä Unkari-tutkijoista.

Tutkija kuvaa Tiszaa ”aitoa kannatusta nauttivaksi kansanrintamaksi” ja huhtikuun vaalitulosta ”syvän Unkarin” kapinaksi. Myös iso joukko Fideszin entisiä äänestäjiä tuki Tiszaa.

– Tulevaisuudessa Tiszaa todennäköisesti tutkitaan demokraattisen mobilisaation, kansanrintaman mallina, joka kykenee yhdistämään oikeiston, vasemmiston ja keskustan yhteisen asian taakse, Bottoni sanoo.

Ensimmäistä kertaa sitten 1920-luvun Unkarin parlamentissa ei ole ainoatakaan liberaali- tai vasemmistopuoluetta. Siellä on vain neljä versiota oikeistosta: Tiszan lisäksi kansalliskonservatiivinen Fidesz, katolista arvomaailmaa edustava KDNP sekä uusfasistinen Mi Hazánk eli Kotimaamme.

– Jos vasemmistolaiset (ja liberaalit) puolueet eivät pysty luomaan yhteyttä äänestäjiinsä, näiden äänestäjät joutuvat etsimään edustusta muualta, Bottoni sanoo.

Unkari raiteilleen superenemmistön voimin

Tiszalla on poikkeuksellisen vahva vaalimandaatti eli 141 kansanedustajaa Unkarin 199-paikkaisessa parlamentissa. Se on kuusi edustajaa enemmän kuin Orbánin johtamalla Fideszillä ja sen kristillisellä apupuolueella (KDNP) oli yhteensä edellisessä parlamentissa.

Unkari on ainoa EU-maa, jossa yhdellä puolueella on kahden kolmasosan superenemmistö eli käytännössä valta muuttaa esimerkiksi perustuslakia.

Magyarin hallinnolla on nyt historiallinen tilaisuus palauttaa Unkari raiteilleen, sanoo apulaisprofessori Zoltán Gábor Szűcs-Zágon Budapestissa toimivasta Eötvös Loránd -yliopistosta (ELTE).

– Kansainvälinen yhteisökin näyttää suhtautuvan (uuteen hallintoon) erittäin ystävällisesti ja kannustavasti.

Magyarin yksi tärkeimmistä vaalipauksista oli korjata Unkarin tulehtuneet välit EU:hun ja ”tuoda kotiin” Orbánin kaudella jäädytetyt tukimiljardit.

”Läpimurron” Magyar kehaisi tehneensä jo 29. toukokuuta. Tuolloin hän sai EU-komission puheenjohtajalta Ursula von der Leyeniltä Brysselissä lupauksen, jonka mukaan EU vapauttaa 16,4 miljardia euroa, lähes koko jäissä olleen potin.

Rahoja Magyar ei kuitenkaan saanut mukaansa. Ensimmäiset tuet EU maksaa vasta marraskuussa, jos maksaa sittenkään.

Ensin Unkarin on pantava toimeen mittavat oikeusvaltio- ja korruptiouudistukset. Varsinkin kymmenen miljardin elpymisvälineeseen (RRF) liittyvillä uudistuksilla on kiire. Rahat jäävät saamatta, jos toimia ei tehdä elokuun loppuun mennessä.

Unkari köyhtyi, korruptoitui ja eristäytyi länsiliittolaisistaan Orbánin hallinnon aikana, eikä se saanut neljään vuoteen EU-tukia, apulaisprofessori Szűcs-Zágon muistuttaa. Talouden, koulutuksen ja terveydenhuollon ongelmat pysyivät piilossa vuoteen 2022 asti EU-rahojen tarjoaman kulissin takana.

– Lisäksi hallinnon kätyrit yksinkertaisesti varastivat tuhansia miljardeja forintteja (miljardeja euroja), siksi Unkari tarvitsee kipeästi lisäresursseja, Szűcs-Zágon sanoo.

EU-tukien kerrannaisvaikutuksen bruttokansantuotteen kasvuun on arvioitu olevan 3–4 prosenttiyksikköä vuodessa.

Orbánin ”pyhät lehmät” säilyvät

Pääministerinä Magyar on luvannut aloittaa ”kokonaan uuden luvun” Unkarissa. Täyttä irtiottoa Orbánin rakentamasta järjestelmästä hän ei kuitenkaan tee vaan korkeintaan demokraattisempaa ja monimuotoisempaa versiota siitä.

Magyar on entinen Fideszin sisäpiiriläinen ja arvoiltaan konservatiivi kuten Orbán ja iso osa unkarilaisistakin.

Virkaanastujaispuheessaan 9. toukokuuta Magyar pyysi anteeksi kaikilta, joita valtio oli nöyryyttänyt tai joita se ei ollut suojellut Orbánin tai tämän edeltäjän, sosialistipääministeri Ferenc Gyurcsányin kaudella.

Gyurcsány jäi Unkarin historiaan julkisuuteen vuotaneesta kokouspuheestaan, jossa hän myönsi valehdelleensa Unkarin taloudesta voittaakseen Orbánin 2006 vaaleissa. Nyt huhtikuussa Gyurcsányn perustama demokraattinen koalitio (DK) sai vain prosentin äänistä.

– Vaalit päättivät Orbánin ja Gyrczányin välisen ”kylmän sodan”, ja sota päättyi molemminpuoliseen tuhoon, tutkija Stefano Bottoni sanoo.

Magyar aikoo säilyttää useimmat ”Orbánin pyhiksi lehmiksi” kutsutut etuudet kuten lapsi­perheiden veroedut, 13. kuukauden eläkkeet ja energian hintakatot kotitalouksille. Samoin säilyvät tiukka, jopa nykyistä tiukempi maahanmuuttopolitiikka ja nihkeä suhtautuminen Ukrainan aseapuun.

– Ilmoitin (Naton) pääsihteerille, ettei Unkari toimita Ukrainalle aseita tai sotilastarvikkeita, Magyar julisti yhteisöpalvelu X:ssä toukokuun lopussa.

Sen sijaan Ukrainan EU-neuvottelulut nytkähtivät kesäkuun alussa eteenpäin. Magyar kertoi Budapestin ja Kiovan päässeen alustavaan sopuun unkarilaisvähemmistön oikeuksista Taka-Karpatiassa.

Karpaattien juurella Länsi-Ukrainassa asuu unkarilaisvähemmistö, jonka oikeuksien sortamisesta Budapest on syyttänyt Kiovaa. Kiistan takia Unkari esti Ukrainan neuvotteluklustereiden virallisen avaamisen.

Toisin kuin Moskovaan kritiikittömästi suhtautunut Orbán, Magyar pitää Venäjää turvallisuusuhkana Unkarille ja koko Euroopalle. Uusi ulkoministeri Anita Orbán (ei sukua entiselle pääministerille) sanoi toukokuussa, että hallituksen tavoitteena on ”läpinäkyvä, tasavertainen suhde Venäjän kanssa”.

Orbán väitti, että unkarilaiset maksavat energiastaan vähemmän kuin muut eurooppalaiset halvemman venäläiskaasun ja -öljyn ansiosta. Samasta syystä myös Magyar jatkaa energiakauppoja Venäjän kanssa vuoteen 2035 asti.

”Herra presidentti, on aika lähteä!”

Unkarilaiset seuraavat varovaisen toiveikkaina, kun Orbánin järjestelmän kulissit romahtavat.

Kaduilta ovat kadonneet Fideszin propagandajulisteet. Julkinen media haastattelee uutta pääministeriä. Pahimpia törkyohjelmia on lopetettu valtion televisiossa. Mainostajat ovat ottaneet yhteyttä henkitoreissaan eläneeseen riippumattomaan mediaan.

Unkari on jättänyt liittymishakemuksensa korruptiota vastaan taistelevaan EU:n syyttäjävirastoon (EPPO). Parlamentti on jo keskeyttänyt Unkarin vetäytymisen kansainvälisestä rikostuomioistuimesta (ICC).

Viranomaiset ovat hylänneet Budapestin kaupunginjohtajaa vastaan nostetut syytteet Pride-kulkueen järjestämisesestä vuonna 2025, eikä poliisi kiellä tämän kesän kulkuetta.

Jopa Orbánin kumileimasimeksi haukuttu presidentti Tamás Sulyok on osoittanut yhteistyö­haluaan ja avannut helmikuussa 2024 paljastuneen armahdusskandaalin salaisia kansioita. Orbánin hallinnon kaatuminen alkoi lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyneestä jupakasta, jonka harjalla Magyar loikkasi Fideszistä.

Magyar on kuitenkin luvannut vaihtaa koko hallinnon, myös presidentin. Sulyokin kausi päättyisi vasta 2029.

– Herra presidentti, on aika lähteä, Magyar sanoi virkaanastujaispuheessaan 9. toukokuuta kameran näyttäessä Sulyokin kasvoja nöyryyttävässä tilanteessa.

Sulyokia on pidetty Orbánin kumileimasimena. Magyar syyttää häntä perustuslaillisten velvollisuuksiensa laiminlyönnistä. Presidentti ei pääministerin mukaan esittänyt vastalauseita, vaikka Orbán kutsui Unkarin oppositiota ”pois pyyhkäistäviksi ötököiksi” tai käytti mielivaltaa kansalaisia vastaan.

Presidentti on kieltäytynyt eroamasta ja pyytänyt kiistassa oikeudellista neuvoa Venetsian komissiolta.

Uusi perustuslaki kansanäänestykseen

Vallanvaihdon vaikein osuus on vasta alussa Unkarissa.

Lähtökäskyn ovat saaneet esimerkiksi korkeimman oikeuden ja perustuslakituomioistuimen presidentit, valtionsyyttäjä ja mediaviranomainen. Useimmilla heistä on pitkät, perustuslailliset virkakaudet ja laajat valtaoikeudet jarruttaa uudistuksia.

– Ei ole uutta alkua ilman sovintoa. Mutta ei ole sovintoa ilman oikeutta, eikä oikeutta ilman vastakkainasettelua, Magyar on kuvannut haasteitaan.

Kuten Fidesz 2010-luvun alussa myös Tisza aikoo kirjoittaa kokonaan uuden perustuslain, josta järjestetään kansanäänestys hallituskauden lopulla. Fidesz sen sijaan runnoi nykyisen perustus­lain vuodessa, kuulematta oppositiota ja ilman kansalaiskeskustelua.

Uusi hallinto etenee ensi alkuun muuttamalla nykyistä perustuslakia. Ensimmäinen muutos koskee pääministerin toimikausia. Ne on tarkoitus rajata kahteen – takautuvasti, jotta Orbán ei voi palata valtaan.

Selvitystilassa on myös maan talous.

Unkariin on perusteilla kansallisen omaisuuden takaisinsaanti- ja suojeluvirasto. Sen tehtävä on tutkia väärinkäytöksiä ja asettaa vastuuseen julkisia varoja varastaneet. Arvio on, että Orbánin hallinnon korruptio olisi maksanut Unkarille 168 miljardia euroa.

Kiusaus vahvistaa omaa valtaa

”Joka taistelee hirviöitä vastaan, hänen tulisi pitää huolta siitä, ettei hänestä itsestään tule hirviötä.”

Tämä Friedrich Nietzschen varoitus leijuu Unkarin yllä. Péter Magyarilla ja hänen Tisza-puolueellaan on käytännössä kaikki valta. Super­enemmistönsä avulla hän kykenee purkamaan entisen valtajärjestelmän ”tiili tiileltä”, kuten hän kampanjassaan lupasi.

– Mutta pystyykö hän vastustamaan kiusausta käyttää enemmistöään henkilökohtaisen valtansa vahvistamiseen, tutkija Stefano Bottoni kysyy.

– Jos Magyar aikoo saada aikaan todellisen muutoksen Unkarissa, hänen on ensitöikseen puututtava (Orbánin ajan) taipumukseen antaa hallitukselle lähes rajaton valta.

Demokratian vastaiset käytännöt ovat syvällä Unkarin yhteiskunnassa – Unkarin kuningaskunnan valtionhoitaja Miklós Horthystä kommunistijohtaja János Kádáriin ja Orbániin.

Tutkija, taiteilija ja vasemmistolaisen ja vih­reän Szikra-liikkeen ulkosuhdevastaava Áron Ross­man-Kiss puolestaan varoittaa Tiszan ideologisen kirjavuuden vaaroista. Puolueella on edessään valtavat poliittiset ja taloudelliset haasteet.

Saman ongelman takia myös Magyarin puola­lainen virkaveli, pääministeri Donald Tusk, on vaikeuksissa.

– Jos konkreettisia muutoksia ei synny, kannattajakunta saattaa nopeasti hajota, Rossman-Kiss sanoo.

Tutkijat osaavat sanoa, miten demokratia puretaan. Vähemmän tutkittua tietoa on siitä, miten demokratia voidaan palauttaa rikkomatta demokratian sääntöjä. Vastassa on postpopulistinen trilemma, mahdoton kolmio.

– Jos aikoo menestyä ja säilyttää äänestäjien luottamuksen, on toimittava nopeasti, laillisesti ja tehokkaasti. Näistä vain kahta on mahdollista toteuttaa samanaikaisesti, tunnettu bulgarialainen politologi Ivan Kastev on sanonut.

– Pettymys on väistämätön.