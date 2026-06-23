Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Kansanedustajat Jessi Jokelainen (vas.) ja Mari Holopainen (vihr.) kritisoivat vanginvartijoiden koulutuksen heikentämistä. Vanginvartijoiden koulutusuudistusta koskevasta mietinnöstä päätettiin eduskunnan lakivaliokunnassa tänään tiistaina.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtama oikeistohallitus perustelee esittämäänsä muutosta henkilöstöpulalla, mutta Jokelaisen ja Holopaisen mielestä se käytännössä siirtäisi koulutuksen vastuuta yhä enemmän vankiloille tilanteessa, jossa ne kamppailevat jo nyt vakavan henkilöstövajeen, yliasutuksen ja kasvavien turvallisuusongelmien kanssa.

– Vankiloihin tarvitaan lisää osaavaa henkilökuntaa, ei koulutuksen laadun heikentämistä. Hallituksen esitys uhkaa johtaa tilanteeseen, jossa henkilöstöpulaa paikataan tinkimällä koulutuksesta. Se on väärä ratkaisu niin työntekijöiden, vankien kuin koko yhteiskunnan turvallisuuden kannalta, Jokelainen sanoo.

ILMOITUS ILMOITUS

"Turvallisuutta ei rakenneta oikoteillä."

Käytännössä vankiloiden vastuulle

Holopainen ihmettelee sitä, että samaan aikaan, kun muissa maissa vanginvartijoiden koulutusta lisätään, Suomessa hallitus tekee pikakaistan täpötäysiin vankiloihin.

– Koulutuksen vastuun siirtäminen vankiloille on epärealistista tilanteessa, jossa henkilöstöä ei ole nykyisiinkään tehtäviin riittävästi, Holopainen toteaa.

Jokelainen on huolissaan turvallisuudesta.

– Vankiloiden turvallisuus, vankien oikeusturva ja yhdenvertainen kohtelu eivät saa riippua siitä, missä päin Suomea koulutus on suoritettu tai millainen toimintakulttuuri yksittäisessä vankilassa sattuu olemaan. Tarvitsemme vahvan, yhtenäisen ja laadukkaan koulutuksen – emme pirstaleista järjestelmää, Jokelainen sanoo.

Poikkeuksellinen koulutus

Kaksikko painottaa sitä, että kyse ei ole tavallisesta ammatillisesta koulutuksesta. He muistuttavat siitä, että vanginvartijat käyttävät merkittävää julkista valtaa, tekevät turvallisuuteen liittyviä päätöksiä ja käyttävät tarvittaessa voimakeinoja.

– Jos hallitus on aidosti huolissaan vankiloiden turvallisuudesta, ratkaisu ei ole koulutuksen heikentäminen vaan henkilöstön lisääminen ja laadukkaaseen koulutukseen panostaminen. Turvallisuutta ei rakenneta oikoteillä, Jokelainen ja Holopainen toteavat yhdessä mietintöön jättämässään vastalauseessa.

He esittävät vastalauseessaan, että hallitus ryhtyy välittömästi lisäämään rikosseuraamusalan koulutuksen aloituspaikkoja, turvaamaan koulutuksen laadun ja resurssit sekä vahvistamaan Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstöä. He esittävät, että hallituksen koulutusuudistus hylätään.