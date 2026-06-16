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Vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelaisen mukaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtama oikeistohallitus on tehnyt nuorten tulevaisuudesta leikkauslistan. Jokelainen puhuu tiistaina eduskunnassa välikysymyskeskustelussa, jonka aiheena on nuorten romahtanut tulevaisuususko.

Jokelaisen mukaan tieto nuorten tulevaisuususkon nopeasta heikkenemisestä pitäisi ottaa vastaan kansallisena kriisinä.

– Helpoin väylä nuoren luottamuksen menettämiseen on, että pitää nuorta tyhmänä. Sen arviointivirheen on hallitus tehnyt: kuvitellut, että konkreettiset heikennykset tulevaisuuteen kuorrutetaan kauniilla sanoilla paremmiksi. Hallitus aliarvioi nuorten kykyä ymmärtää hallituksen valintojen seurauksia, ja tuo itsessään on vaurioittanut nuortemme tulevaisuususkoa merkittävästi.

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Jokelaisen mukaan hallitukselta puuttuvat todelliset ratkaisut nuorten tilanteen parantamiseksi. Sen sijaan hallituksen leikkaukset ovat osuneet erityisen kovaa nuoriin ja nuorisotyöttömyys on hälyttävällä tasolla.

­­– Nuorten tulevaisuususkon romahtaminen ei ole tyhjästä ilmaantunut mysteeri. Monille nuorille elintärkeistä oljenkorsista, kuten sote-palveluista, auttavilta järjestöiltä ja työpajatoiminnasta, on leikattu. Toimeentulotuen leikkausten seurauksena nuoret aikuiset joutuvat lopettamaan opintojaan kesken voidakseen syödä kesällä.

– Luottamusta ei tällä hallituskokoonpanolla rakenneta uudelleen, ja siksi todellista vastuunkantoa olisi antaa tuo päätösvalta aivan muille puolueille, Jokelainen sanoo.