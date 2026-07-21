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KU: Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela, mikä tässä Helsinki Garden -tapauksessa on häirinnyt eniten?

Totta kai päällimmäisenä nämä kaverikapitalismiin liittyvät seikat kuten se, että samaan aikaan kun köyhiltä leikataan, niin kokoomuksen frendeille löytyi ohituskaista 35 miljoonalle eurolle.

On myös häiritsevää, että Petteri Orpo pysyi poissa median edestä niin pitkään. Se kertoo minusta siitä, että pääministeri ja kokoomus eivät itse edes ymmärtäneet, miten vakava asia korruptioepäily on. Se kertoo karua kieltä kokoomuksesta.

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KU: Pääministeri Petteri Orpon mukaan tapaukseen ei liity mitään hämärää. Oletko samaa mieltä?

Tähän on alusta asti liittynyt silkkaa hämäryyttä. On täysin käsittämätöntä, että rahoitusvaikeuksissa oleva hallihanke on päätynyt puheenjohtajien pöydälle kehysriihessä, ja vielä käsittämättömämpää on, että kukaan ei osannut tai halunnut vastata, miten hanke siihen pöytään päätyi.

Lisäksi epäselvyyttä on ollut siitä, kuka on ja kuka ei ole tiennyt Vantaan hallihankkeesta ja siitä, miksi hankkeelle päädyttiin esittämään rahoitusta virkamiesten jyrkän kielteisestä kannasta huolimatta. Koko prosessin ajan ilmassa on ollut enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, ja kysymyksiin on vastattu kokoomuksesta kyllä tosi huonosti.

KU: Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun joku hallitus tukee vähän hämmentävää hanketta. Miten tämä eroaa niin sanotusta normaalista prosessista?

Kyllä tämän kokoisilla hankkeilla täytyisi olla selkeän virkamiesprosessin lisäksi esimerkiksi kunnolliset vaikutusarvioinnit. Ei rahoitusta voida myöntää näin, että kaveri laittaa mailia ja kiittää lopuksi asian junailusta.

Demokratia edellyttää hyvää hallintoa, läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Tässä ei toteutunut edellämainituista mikään.

Ongelma on ollut myös, että muut vastaavat hankkeet eivät ole olleet mukana haussa, mikä johtunee siitä, että mitään hakua ei käytännössä ole ollut. Kiinnostavaa on myös hallituksen tiedonannon esitys siitä, että nyt luodaan selkeät kriteerit ja hakumenettelyt tämän kokoisille hankkeille.

Sellainen selvitys kuitenkin tehtiin Iltalehden mukaan jo 2023 syksyllä. Hankkeen oli käynnistänyt silloinen valtiovarainministeri Petteri Orpo 2019. Olisi voinut pääministeri opiskella omat ideansa.

KU: Kuinka vakava tämä tapaus mielestäsi on?

Kyllä minä katson, että jokainen korruptioepäily on vakava asia, ja tässä tapauksessa vakavuutta on lisännyt se, että Orpo ei aluksi ottanut asiaa vakavasti vaan piilotteli medialta. Demokratia ei säily itsestään vaan sitä täytyy vaalia.

Se tarkoittaa, että kaverikapitalismille ei ole sijaa, sekä sitä, että hyvästä hallinnosta huolehditaan kaikissa tilanteissa ja jokaisessa prosessivaiheessa. Onhan tämä nolo tahra kokoomukselle. Toivottavasti osaavat hävetä.

KU: Onko hallituksen aika ohi?

Hallituksen aika oli ohi jo ensimmäisen rasismikriisin jälkeen. Siitä asti tämä on ollut häpeällistä alamäkeä. Eli kyllä hallituksen sietää mennä.