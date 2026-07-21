Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Onko kohu silkkaa kesäteatteria?

Ei. Karmeinkin kesäteatteri päättyy joskus, nyt kokoomus ja pääministeri Petteri Orpo eivät ole saaneet pitkään kestänyttä kohua millään poikki. Kannattaa huomata, että muilla hallituspuolueilla ei ole ollut mitään hinkua – saati syytä – auttaa kokoomusta.

Siksi eduskunta kokoontuu tiistaina käsittelemään hallituksen päätöstä myöntää ehdollinen 35 miljoonan rahoitus Garden Helsinki -nimiselle jäähallihankkeelle.

Selvää on, että hallitus on tehnyt löperön rahoituspäätöksen. Yhtä selvää on myös se, että kohu on saanut jossain määrin täysin kohtuuttomat mittasuhteet. Siinä ajankohta on näytellyt merkittävää roolia, koska keskellä kesää kotimaan politiikassa tapahtuu vähemmän.

ILMOITUS ILMOITUS

Kesäteatteria muistuttaa kokoomuksen ja pääministerin yritys saada kohu katoamaan. Se on ollut kehnohkoa puskafarssia, joka nyt sitten päättyy.

Kaatuuko hallitus?

Ei, tai ainakaan se ei eduskunnan äänestykseen kaadu. Perussuomalaisten ei kannata vetää pääministeriltä tukeaan. Alkusyksystä on edessä vielä vääntöjä, joissa perussuomalaiset on tämän jälkeen vahvemmassa asemassa.

Ei ole vaikea rakentaa kuviota, jossa perussuomalaiset tukee nyt Orpoa, ja kokoomus joutuu sitten nielemään sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin järjestörahoitusesityksen. Orpo ja kokoomus menettävät kesän kohussa paljon poliittista pääomaa. Sitä ei saa vaalirahoittajilta lisää.

Hallituksen ehdollinen rahoituspäätös sen sijaan kaatuu. Orpo ilmoitti maanantaina tiedotustilaisuudessa, että poliittista tukea hankkeelle ei enää ole. Pisteet päätöksestä tulee keräämään valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.), joka esittelee budjettiehdotuksensa myöhemmin.

Ennen kaikkea hallituksen kaataminen ei tässä vaiheessa hyödytä ainoatakaan hallituspuoluetta. Ja tosiaan, hallitus tai pääministeri kaatuu neuvotteluissa, ei eduskunnan äänestyksessä. Ellei hallitus sitten halua kaatua äänestykseen. Sellaista hallitusta ei ole sitten vuoden 1956 löytynyt.

Onko kohu ainutlaatuinen?

Eipä juuri. Ainutlaatuisen siitä tekee päälobbari Jan Vapaavuoren (kok.) poikkeuksellisen ylimielinen toiminta. Jostain syystä Vapaavuori on lähettänyt lukuisia sähköposteja, joiden hänen on ollut pakko tietää olevan kaikkien saatavilla. Niiden saamiseksi on riittänyt tietopyynnön esittäminen.

Nyt sangen yleinen toimintatapa on lävähtänyt ihmisten silmille. Kuten yksi analyysi kuuluu: Sinällään kohussa ei ole mitään muuta kuin se, että kokoomuksen junttailu tulee ensimmäisen kerran kunnolla näkyviin.

Ei ole ihme, että valtiovarainministeriön virkahenkilöstö ei ole jäähallihankkeesta ollut innostunut. Jäähallit eivät ole hyvää bisnestä, lisätietoa voi kysyä Tampereelta.

Mutta kyse ei ole ensimmäisestä kerrasta, jolloin hallitus on tekemässä omia tukijoitaan suosivia päätöksiä. Keskustan johdolla remontoitiin 2000-luvun alkupuolella junarataa Etelä-Savoon yli 40 miljoonalla eurolla. Rahat menivät, junaliikenne on jo kauan sitten päättynyt.

Muistaako joku kohun syksyllä?

Varmasti muistaa. Moni politiikan kommentaattori on todennut, että nyt Petteri Orpo on kohdannut aidon mainehaitan.

Ja muille hallituspuolueille sopii erinomaisesti se, että kohu koskee vain kokoomusta. Vaalikeskusteluissa asiasta on hyvä sopivassa välissä muistuttaa.

Orpo on yrittänyt lakaista aiempia kohuja eduskunnan prosessikäsittelyihin. Nyt häntä uhkaa sellainen, koska oikeuskanslerille on tehty kanteluita Orpon toiminnasta. Niiden käsittely ja tiedotusvälineiden seuranta takaa, että asia nousee vielä myöhemminkin esiin.