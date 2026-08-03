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Keskustan suvereenisti johtama Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue haluaa siirtää rintasyöpäleikkaukset Kajaanista Ouluun.

Rintasyöpädiagnoosi on yksi elämän raskaimmista hetkistä. Silloin tärkeintä on päästä nopeasti sujuvaan hoitoon. Jokainen ylimääräinen viivästys, odotus ja epävarmuus on potilaalle ja hänen läheisilleen ylimääräinen sekä tarpeeton taakka kannettavaksi.

Jos keskittäminen parantaisi potilaiden hoitoa tai alentaisi Kainuun hyvinvointialueen kustannuksia, keskustelua olisi syytä käydä vakavasti. Mutta nyt kumpikaan perustelu ei näytä täyttyvän.

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Kainuun keskussairaalassa rintasyöpäpotilas pääsee nopeasti leikkaukseen.

Kainuun keskussairaalassa rintasyöpäpotilas pääsee nopeasti leikkaukseen. Hoitoketju toimii, osaaminen on kunnossa ja palvelu tuotetaan vieläpä edullisemmin kuin ostamalla sama työ Oulusta. Silti toimintaa ollaan siirtämässä pois Kajaanista ja hidastamassa myös Pohjois-Pohjanmaalla asuvien ihmisen hoitoonpääsyä.

On vaikea ymmärtää, miten tällainen ratkaisu palvelisi potilaita tai julkista taloutta. Sen sijaan se heikentää vähitellen Kainuun keskussairaalan toimintaedellytyksiä sekä kasvattaa hyvinvointialueen kustannuksia.

Kyse ei ole vain rintasyöpäleikkauksista. Tänään kyse on tästä toiminnasta, huomenna jostakin toisesta. Jos toimivaa palvelua voidaan keskittää ilman näyttöä tässä asiassa, sama logiikka voidaan ulottaa vähitellen myös muihin erikoisaloihin.

Keskittäminen ilman näyttöön perustuvia perusteita on poliittinen valinta.

Vaikea on välttyä vaikutelmalta, että kyse ei ole potilaiden parhaasta vaan Oulun aseman vahvistamisesta pohjoisen yhteistyöalueella.

Siksi on aiheellista kysyä myös keskustalaisilta tässä vaalipiirissä, onko aluehallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperän linja todella Keskustan linja? Ollaanko toimivaa toimintaa todella siirtämässä Kajaanista Ouluun, vaikka potilaiden hoidon ei ole osoitettu paranevan eikä kustannusten pienenevän?

Jos tämä on Keskustan linja, meillä kaikilla on oikeus tietää se. Ja jos ei ole, nyt olisi oikea hetki sanoa se ääneen.

Valtakunnanpolitiikassa Keskusta esiintyy mielellään alueiden ja lähipalvelujen puolustajana. Pohjoisella yhteistyöalueella viesti näyttää kuitenkin olevan toinen. Jos Kainuun ja Keski-Pohjanmaan kustannuksella rakennetaan entistä vahvempaa Oulua, puheet ja teot eivät kohtaa.

Kainuu ei tarvitse erityiskohtelua. Se tarvitsee vain samat mahdollisuudet kuin muutkin. Toimivia palveluita ei pidä purkaa ilman näyttöä siitä, että potilaat hyötyvät ja veronmaksajien rahat käytetään paremmin. Tässä tapauksessa kumpaakaan ei ole osoitettu.

Kirjoittaja on Kainuun aluevaltuuston puheenjohtaja, vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja kansanedustajaehdokas Oulun vaalipiirissä.