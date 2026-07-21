Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski ihmettelee pääministeri Petteri Orpon tiistaina eduskunnassa antamaa kommenttia. Orpo kiisti eduskuntakeskustelussa antaneensa väärää tietoa eduskunnalle.
– Pääministerin allekirjoittamassa kirjallisen kysymyksen vastauksessa on selkeästi väärää tietoa liittyen hallihankkeeseen esimerkiksi Helsingin kaupungin tuen osalta. Pääministeri oli myös osuvasti unohtanut vastauksestaan pois maininnan valtiovarainministeriön kielteisestä kannasta, Lohikoski sanoo.
– Eikö Orpo tiedä, mitä on vastannut eduskunnalle, vai eikö hän puhu totta?
Eduskunta käsitteli tiistaina hallituksen tiedonantoa, joka liittyy koko kesän vellonneeseen Garden Helsinki -hanketta koskevaan kohuun. Hallitus oli myöntänyt hallihankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen, mutta maanantaina Orpo sanoi, ettei tuella ole enää poliittista tukea.
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