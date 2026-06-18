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Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esittää eduskunnassa juhannuksen jälkeen eli ensi maanantain täysistunnossa epäluottamuslausetta sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanille, mikäli hänen tällä viikolla esittelemiään sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun.

Ryhmä tiedotti asiasta tänään torstaina.

Vasemmistoliitto toteaa tiedotteessaan, että Rydmanin esittelemien kriteerien mukaan avustusta ei jatkossa myönnettäisi järjestöille, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön. Se muistuttaa siitä, että yksi järjestöjen työn keskeinen osa on kjuuri osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, jotta esimerkiksi vammaisten, lasten, nuorten ja vanhusten ääni kuuluisi myös päättäjien korviin.

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"Tässä on kyse yhteiskunnallisen moninaisuuden ja moniäänisyyden vähentämisestä."

− Tässä on kyse yhteiskunnallisen moninaisuuden ja moniäänisyyden vähentämisestä, ja sitä kautta demokratian kaventamisesta, vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Minja Koskela sanoo.

Avustusta ei jatkossa myönnettäisi myöskään järjestöille, joiden toiminta kohdistuu pääosin yhteen tiettyyn ei- terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään. Vasemmistoliitto pitää kriteeriä ilmeisenä syrjintänä esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä sekä eri maahanmuuttajaryhmiä kohtaan.

Vasemmistoliitto kuvailee Rydmanin esittämiä kriteerejä hämmentäviksi ja toteaa, että niille ei ole laajaa kannatusta edes hallituspuolueiden keskuudessa.

− Ministeri ei ole oman hallinnonalansa diktaattori, vaan hänen tulee nauttia eduskunnan luottamusta, Koskela muistuttaa.

– Ministeri Rydman ei tätä selvästi ymmärrä, vaan pyrkii tukahduttamaan kansalaisyhteiskuntaa muiden puolueiden näkemyksistä piittaamatta.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä jättää Rydmania koskevan epäluottamuslauseen maanantaina eduskunnan täysistunnossa, mikäli Rydman ei ennen sitä sitoudu muuttamaan esittelemiään avustuskriteereitä.