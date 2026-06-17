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Taiteilija ja Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen Alma Tuuva on asetettu ehdolle vuoden 2027 eduskuntavaaleihin Helsingin vaalipiiristä vasemmistoliiton listalta. Tuuva kertoo KU:lle suhtautuvansa tulevaan kampanjaan innolla.

Politiikka on tiimityötä

Tuuva on ehtinyt istua Helsingin kaupunginvaltuustossa vuoden verran, ja hän kertoo nauttineensa myös valtuusto- ja lautakuntatyöstä. Kampanjoinnissa häntä kiinnostaa erityisesti mahdollisuus ideoida vapaammin yhdessä tiimin kanssa.

– Olen tietysti jännittynyt ja innoissani. On hauska päästä taas kampanjoimaan. Kampanjointi on politiikan tekemisen osa-alue, jossa saa käyttää luovuutta, mikä jää valtuusto- ja lautakuntatyössä vähemmälle. Molemmista pidän, mutta olen kaivannut sitä, että saa taas villisti ideoida tiimiläisten kanssa, Tuuva sanoo.

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"Vaalivoitto olisi loppu rikkaiden itsekkäälle politiikalle ja oikeistopuolueiden lapselliselle vastuunpakoilulle."

Ensimmäinen vuosi Helsingin kaupunginvaltuustossa on opettanut Alma Tuuvalle paljon siitä, miten suuri ja moniulotteinen kokonaisuus Suomen suurin kaupunki on.

– Paljon on toki myös opittavaa, enkä usko, että se loppuu koskaan. Olen myös oppinut, että täyttä kokonaiskuvaa ei ole kenelläkään, edes pitkään mukana olleilla. Siksi on tärkeää, että politiikka on tiimityötä. Meidänkin valtuustoryhmässämme on ihmisiä monipuolisesti eri taustoista ja erilaisilla osaamisprofiileilla, Tuuva kertoo.

Kärkiteemoina reilu työelämä ja hoivaköyhyyden poisto

– Oikeus hyvään elämään kuuluu kaikille, sekä työttömille että työntekijöille, Tuuva linjaa vaaliteemoistaan.

– Työelämän tulee olla reilua ja syrjimätöntä. Tarjotusta työstä täytyy voida myös kieltäytyä, jos sen kokee itselleen tai muille haitalliseksi, tai jos sitä tarjotaan epäreiluilla ehdoilla. Työttömille työnhakijoille on rangaistusten sijaan tarjottava tukea, jotta aktiivinen osallistuminen yhteiskuntaan on mahdollista. Rangaistuksiin ja valvontaan perustuvat työllisyystoimet on lopetettava, koska ne passivoivat ja edistävät syrjäytymistä, Tuuva sanoo.

Toisena kärkiteemana Tuuva mainitsee hoivaköyhyyden poistamisen.

– THL:n mukaan rikkaimpaan 20% kuuluvan miehen elinajanodote on yhdeksän vuotta pidempi kuin köyhimpään viidennekseen kuuluvalla. Tämä kertoo siitä, että ihmisillä ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia hoitaa terveyttään. Panostamalla hyvinvointiin myös säästämme rahaa. Meidän tulee myös tukea yhteiskunnassa kaikkein heikoimmin pärjääviä ihmisiä, kuten päihteidenkäyttäjiä. Yksi konkreettinen keino tähän on käyttöhuoneiden käyttöönotto, Tuuva sanoo.

Kolmantena teemana nousee verotus.

– Veroja voidaan hyvin nostaa, jotta hyvinvointivaltiolle välttämättömät toiminnot saadaan turvattua. Tämä on vastuunkantoa, jonka pitäisi politiikassa olla ehdoton bare minimum, Tuuva toteaa.

Vasemmisto on ainoa aito vaihtoehto

Alma Tuuva näkee vasemmistoliiton tilanteen valoisana ensi kevään vaaleja ajatellen. Puolueen kannatus on noussut yli 11 prosenttiin mielipidemittauksissa. Tuuva pitää vasemmistoliittoa selkeimpänä vastavoimana hallituksen politiikalle.

– Vasemmiston tilanne näyttää oikein valoisalta. Meidät nähdään selkeänä vaihtoehtona hallituksen fuck you -politiikalle. Itse näen meidät ainoana vaihtoehtona, koska en ole varma kuinka paljon muut puolueet ovat valmiita perumaan nykyisen hallituksen tekemiä päätöksiä, kuten vaikka suojaosien poistoa, Tuuva sanoo.

Hän myös arvioi, että vasemmistoliitto on myös ainoa puolue, joka ottaa luokkaeroja tuottavat rakenteet vakavasti, ja pyrkii purkamaan niitä.

– Monissa puolueissa saatetaan puhua ”heikompien auttamisesta” mutta ei pidetä tärkeänä kysyä, että miksi meillä ylipäätään on ihmisiä, joiden edellytykset hyvään elämään ovat lähtökohtaisesti niin paljon heikommat kuin muilla. Tämä on mielestäni merkittävä ero ja syy äänestää juuri vasemmistoa, Tuuva toteaa.

Loppu ihmisten kiusaamiselle

Tuuvan mukaan vasemmistoliiton ison vaalivoiton tärkein seuraus olisi se, että ihmisten kohtelu muuttuisi perustavanlaatuisesti.

– Aika paljon varmaan riippuu tulevan hallituksen kokoonpanosta, mutta uskon, että vaalivoitto merkitsisi ihmisten kiusaamisen loppumista, Alma Tuuva aprikoi.

– Nykyinen hallitus on tehnyt paljon typeriä päätöksiä, mutta yhteistä niille on ollut suorastaan nöyryyttävä asenne ihmisiä kohtaan. Ja ihmisillä tarkoitan nyt paitsi heikommassa asemassa olevia esimerkiksi työttömiä ja vammaisia ihmisiä, niin myös ihan tavallisia palkansaajia, lapsiperheitä ja terveyspalveluiden käyttäjiä, Tuuva sanoo.

– Vaalivoitto olisi loppu rikkaiden itsekkäälle politiikalle ja oikeistopuolueiden lapselliselle vastuunpakoilulle. Porvareiden sekoilun on aika loppua, Tuuva jatkaa.

Eduskuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on 18. huhtikuuta 2027.