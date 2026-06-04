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Jussi Virkkunen: Toivo, se on taas kuukauden ensimmäinen torstai ja Ylen kannatusmittauksen aika. Demarien kannatus sulaa ja vasemmiston nousee. Vuotaako demarien vasen laita?

Toivo Haimi: Hyvä kysymys, Jussi! SDP:n kannatus on laskenut nyt kolmatta kuukautta peräkkäin.

Suomen Kuvalehden toimittaja Ilkka Hemmilä on sanonut KU:n Kaikki Uusiksi -podcastissa, että gallup-johdossa olevat puolueet alkavat menettää kannatustaan noin 4 kuukautta ennen eduskuntavaaleja. Hänen hypoteesinsa oli, että demarien kannatus alkaa toden teolla laskea vuodenvaihteessa.

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Mitä mieltä sinä olet, Jussi? Mikä oli kiinnostavinta kesäkuun gallupissa?

JV: Vasemmiston kannatus se vain nousee, viiva on nyt jo yli 11 prosentin. Onhan se kova suoritus, mikä kertoo vasemman laidan vaihtoehdon tarpeesta.

Perään pitää sitten lisätä kaikki perinteiset varaumat kannatuksen jakautumisesta ja muusta. Mutta kun katsoo vihreiden tilannetta ja vertaa sitä vasemmistoon, ei tulos mairittele vihreitä.

TH: Huomauttaisin vielä, että pääministeripuolue kokoomuksen kannatus on kohentunut Ylen kesäkuun gallupissa 0,7 prosenttiyksikköä. Kannatusta kykypuolueella on nyt 18,3 prosenttia.

Tämä itsessään ei ole hirveän kiinnostavaa, mutta panin merkille, että SDP:n ja kokoomuksen välinen ero on kaventunut yli kuudesta prosenttiyksiköstä 4,7 prosenttiyksikköön. Saa nähdä, kestääkö SDP:n kantti.

Mutta se kokoomuksesta. Keskusta ja perussuomalaiset ovat rinta rinnan kolmanneksi suosituimpana puolueena. Onko kyse kepun comebackista vai persujen murenemisesta?

Saa nähdä, kestääkö SDP:n kantti.

JV: Varmaan vähän molemmista, joku voisi puhua myös perusheittelystä. Perussuomalaisten pohja näyttäisi olevan noin 13 prosenttia, mistä jokainen voi sitten olla omaa mieltänsä.

Keskustan paluusta puhuminen on vähän hassuakin, kun puolue tuntuu olevan nyt keskisuuri puolue. Syykin on varsin selvä, kun katsoo, mistä päin Suomea puolueen kansanedustajat tulevat. Mitä etelämmäs tullaan, sitä harvemmaksi käy joukko.

Katsotaan vielä vasemmistoa. Uskallatko povata puolueen kannatukselle lisää nousua?

TH: Uskallan toki. Olen edelleen sitä mieltä, että vasemmistoliiton kannatuspotentiaali on jotakuinkin puolueen tulos eurovaaleissa 2024, eli 17 prosenttia. Niin moni on oikeissa olosuhteissa valmis äänestämään vasemmistoliittoa.

Oletko samaa mieltä, Jussi?

JV: Optimisti sanoo kyllä, pessimisti lähtee pohtimaan eurovaalien ja eduskuntavaalien eroja lähtien äänestysaktiivisuudesta ja siitä, ketkä eurovaaleissa äänestävät. Mutta kauniina kesäpäivänä haluaa olla ennemmin optimisti.