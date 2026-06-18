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Suomen suurimman ammattiliiton Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen ei ole mielissään siitä, mihin suuntaan suomalaiset työmarkkinat ovat juhannuksen kynnyksellä kehittymässä. Hän arvioi, että Elinkeinoelämän keskusliitto EK on vuosien saatossa kasvattanut valtaansa työmarkkinoilla yksipuolisella sanelupolitiikalla, mutta pakoilee vastuuta aina, kun se voisi koitua työnantajaleirille kalliiksi.

Vastuuton Eteläranta

Turja Lehtosen mukaan tuore esimerkki EK:n vallanhimosta tästä nähtiin, kun EK kiirehti kesäkuun alussa toteamaan, ettei sen mielestä palkkoja tarvitse maksaa drooniuhkan takia. Kun mahdollisuus sopimiseen avautui, EK vetäytyikin sopimuspöydästä omiin sääntöihinsä vedoten, ja koko asiasta syntyi vain suositus.

– Valitettava tosiasia on se, että valta kelpaa, vastuu ei. Kun pitäisi kantaa vastuuta omista kannanotoistaan, heitä ei näy enää missään, Lehtonen sanoo.

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– EK on sääntömuutoksellaan maalannut itsensä nurkkaan, josta se yrittää nyt päästä pois. Minun viestini EK:lle on, että pysykää siinä roolissa, jonka olette itse valinneet.

Pysykää pois pöydästä, jonka itse hylkäsitte

Lehtonen arvostelee myös EK:n julkisia puheenvuoroja työaikakysymyksistä. Kesäkuussa EK julkaisi eduskuntavaalitavoitteensa, joihin kuuluu työajan lisääminen muun muassa arkivapaita poistamalla.

Turja Lehtonen toteaa KU:lle, että EK:n ei kuuluisi kommentoida asioita, jotka ratkaistaan työehtosopimusneuvotteluissa.

"EK on itse niistä pöydistä päättänyt lähteä pois. Pysykää poissa."

– EK on itse niistä pöydistä päättänyt lähteä pois. Pysykää poissa, Lehtonen kehottaa.

Hän huomauttaa, että Suomen kustannuskilpailukyky työaikojen ja lomapäivien osalta on kunnossa, mitä myös Teknologiateollisuus on viimeaikaisissa kannanotoissaan tukenut.

Jäsenliitot hyväksyvät vaikenemalla

Turja Lehtonen ihmettelee, miksi EK:n jäsenliitot antavat keskusliiton sooloilla. Hänen mukaansa hiljaisuus on tässä tilanteessa hyväksymistä.

– Jos SAK toimisi vastaavalla tavalla, olen vakuuttunut, että Teollisuusliitto vaatisi vastauksia SAK:n hallitukselta. EK:n jäsenliitot sen sijaan hyväksyvät vaikenemalla sen, että niiden omia, itse neuvottelemiaan työehtosopimuksia kyseenalaistetaan, Lehtonen sanoo.

Teollisuusliiton varapuheenjohtaja pitää EK:ta tällä hetkellä vastuuttomimpana lobbariorganisaationa työelämän kysymyksissä.

– EK vahingoittaa toiminnallaan myös omien jäsenyritystensä etuja, ja sitä kautta Suomen houkuttelevuutta investointikohteena.

Lehtosen mukaan EK:n toiminta kytkeytyy laajempaan kuvaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallituksen talous- ja työelämäpolitiikasta, jossa veronalennukset ja työnantajapuolen vaikuttaminen ovat tuottaneet tuloksia suoraan hallitusohjelmaan.

– Ennen niin voimakas ja arvostettu EK on vaipunut kommenteissaan ja toiminnassaan Suomen Yrittäjien ja Keskuskauppakamarin tasolle. Ja valitettavasti osittain jopa alemmalle, Lehtonen jyrähtää.

– Suomi ei tarvitse EK:n kaltaista ankeuttajaa, joka jokaisessa asiassa on vain yksipuolinen äänitorvi, Lehtonen sanoo.