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Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski vaatii lapsilisän maksamisen jatkamista täysi-ikäisyyteen asti. Lohikosken mukaan oppivelvollisten nuorten velkaantumista ei voida hyväksyä. Vaikka oppivelvollisuus jatkuu 18-vuotiaaseen saakka, lapsilisiä ei makseta kuin 17-vuotiaasta.

– Moni köyhemmästä perheestä tuleva nuori joutuu miettimään toimeentuloaan oppivelvollisena. 17-vuotiaista moni asuu edelleen lapsuudenkodissaan tai ovat riippuvaisia huoltajiensa elatuksesta, hän sanoo.

– Lapsilisä auttaisi kaikkia perheitä tasavertaisesti aikana, jolloin teini vielä käy koulua oppivelvollisena.

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"Haluaisimme vasemmistossa velkajarrun opiskelijoiden velkaantumiselle."

Lohikosken mukaan lapsiperheiden toimeentulo turvattava vahvistamalla sosiaaliturvaa ja lapsiperheisiin kohdistuvia etuuksia, jotta lasten eriarvoisuuden kasvuun voidaan puuttua.

Hän muistuttaa siitä, että lapsiperheköyhyys on viime vuosina Suomessa lisääntynyt ja syventynyt. THL:n ja STM:n arvioiden mukaan sosiaaliturvan leikkaukset vuosina 2024–2026 lisäävät pienituloisissa kotitalouksissa elävien lasten määrää 31000:lla.

Lohikoski toteaa, että lapsiperheiden tilannetta heikentävät tällä hetkellä myös kasvava työttömyys ja nousevat elinkustannukset.

– Olen saanut asiasta kansalaisviestejä, ja ymmärtäähän sen, hän sanoo.

– Kaikkein köyhimpien pakkovelkaantuminen jo oppivelvollisuuden aikana on epäoikeudenmukaista. Haluaisimme vasemmistossa velkajarrun opiskelijoiden velkaantumiselle.

Lohikoski teki asiasta lakialoitteen.