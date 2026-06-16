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Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kanteli oikeuskanslerille sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) toiminnasta STEA-avustusten kriteereistä päätettäessä.

– Rydman ja perussuomalainen puolue ovat toistuvasti osoittaneet halveksuvan ja vihamielisen asenteensa esimerkiksi sateenkaari- ja maahanmuuttajajärjestöjä sekä yleisesti järjestökenttää kohtaan. Nykyinen hallitus on sekä leikannut rajusti järjestöiltä että samalla muuttanut ja jälleen muuttamassa avustusten myöntämisen perusteita huomattavasti aiempaa poliittisemmiksi, Honkasalo sanoo.

STEA tiedotti maanantaina Rydmanin päätöksestä, jonka vuoksi se ei myönnä ensi vuodelle jatkoavustusta järjestöille, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön.

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"Ministerin tulisi käyttää toimivaltaansa hyväksyttäviin tarkoituksiin."

Avustusta ei linjauksen mukaan myöskään myönnetä järjestöille, joiden toiminnalla ei ole selkeää yhteyttä terveyden edistämiseen tai toimintakyvyn rajoitteisiin tai joiden toiminta kohdistuu pääasiassa yhteen tiettyyn ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään.

– Näyttää ilmeiseltä, että Rydmanin päätös kohdistuu tarkoituksellisesti ainakin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolustaviin ja maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kanssa toimiviin järjestöihin. Ovatko tulilinjalla myös esimerkiksi ruotsinkielinen järjestökenttä tai vaikkapa eläkeläisjärjestöt? Honkasalo kysyy.

Honkasalo arvioi, että Rydman on toiminut epäasiallisesti ja syrjivästi avustusten kriteereistä päättäessään. Hän vetoaa kantelussaan perustuslakiin, yhdenvertaisuuslakiin, hallintolakiin ja STEA-avustuksia koskevaan lakiin, jonka mukaan avustuksia voidaan myöntää laajasti sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja avustettavan toiminnan tulee tukea ihmisten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa sekä perusoikeuksien toteutumista.

– Ministerin tulisi käyttää toimivaltaansa hyväksyttäviin tarkoituksiin ja perustaa päätöksensä hyväksyttäviin ja asiallisiin syihin, ei syrjiviin tarkoitusperiin tai tietynlaisen yhteiskunnallisen vaikuttamistyön hiljentämiseen, Honkasalo sanoo.