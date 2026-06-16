Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski sanoi tänään eduskunnalle pitämässään ryhmäpuheessa, että nuorten eriarvoisuuden lisääntyminen on pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallituksen suurimpia epäonnistumisia.
Lohikosken mukaan nuorten tulevaisuudenusko on heikentynyt, ja sen vahvistaminen edellyttää päätöksiä, jotka lisäävät yhteiskunnan tasa-arvoa ja kuulevat aidosti nuorten omaa äänta.
– Nuoret haluaisivat töitä, mutta hallituksella on tarjota vain kasvavaa työttömyyttä. Nuoret haluaisivat koulutusta, mutta hallituksella on tarjota vain petettyjä koulutuslupauksia, Lohikoski sanoi.
Lohikosken mukaan koulutustason nostaminen edellyttää erityistä huomiota niihin nuoriin, jotka eivät hakeudu opintojen pariin lainkaan. Velkaantuminen voi hänen mukaansa jopa estää opintoihin hakeutumisen, varsinkin kun kyse on heikoimmasta taloudellisesta tilanteesta tulevilla nuorilla.
Orpon hallitus on kasvattanut opintotuen lainapainotteisuutta ja heikentänyt opiskelijoiden asumisen tukea, ja osa nuorista velkaantuu jo oppivelvollisina toisella asteella. Velkakierre jatkuu monilla mahdollisiin korkeakouluopintoihin siirryttäessä.
– Ammatillisen koulutuksen rahoitus on korjattava, ja opetuksen järjestäminen jokaisena arkipäivänä on varmistettava, Lohikoski sanoi.
Uusi nuorisotakuu työllistymisseteleiden tilalle
Pia Lohikoski otti puheessaan kantaa myös nuorten joukkotyöttömyyteen.
Hänen mukaansa määrärahaleikkaukset ovat karsineet palveluita juuri sieltä, missä kohdataan kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia nuoria. Hallitus on rajannut kuntien oikeutta palkkatukeen ja korvannut laajat tukimuodot riittämättömillä työllistymisseteleillä, jotka Lohikosken mukaan auttavat vain pientä osaa työttömistä nuorista.
Vasemmistoliitto esittää uutta nuorisotakuuta, jossa jokaiselle nuorelle turvataan tosiasiallinen mahdollisuus työhön, koulutukseen tai tarpeita vastaavaan palveluun viimeistään kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen.
Työllistymissetelien tilalle Lohikoski esittää uutta nuorisotakuuta. Hänen mukaansa nykyinen nuorisotakuu toimii paperilla, mutta ei käytännössä, eli se ei tavoita kaikkein syrjäytyneimpiä nuoria.
– Vasemmistoliitto esittää uutta nuorisotakuuta, jossa jokaiselle nuorelle turvataan tosiasiallinen mahdollisuus työhön, koulutukseen tai tarpeita vastaavaan palveluun viimeistään kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen, Lohikoski sanoi.
Vasemmistoliitto palauttaisi myös niin sanotut suojaosat, jotka hallitus on poistanut työttömyysturvasta, asumistuesta ja toimeentulotuesta. Lohikosken mukaan suojaosien poistaminen on tehnyt erityisesti osa-aikatyön vastaanottamisesta nuorille vaikeampaa.