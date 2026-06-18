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Mikä politiikan asia on kevään tärkein ja miksi, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja, riihimäkeläinen Aino-Kaisa Pekonen?

– Periaatteellisesti tärkein ja samalla surullisin asia on ollut ydinaseita koskevien rajoituksien purkaminen.

– Kun Suomi avaa oviaan ydinaseille, se ei lisää turvallisuutta, vaan ainoastaan riskejä.

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"Esitys muistuttaa, miten kovalla työllä saavutettu demokraattinen Suomi voidaan tuhota nopeasti."

Mikä asia on työllistänyt vasemmistoliittoa eniten kevään aikana?

– Sosiaali- ja terveyspalveluiden leikkaukset ovat jatkuneet usean eri esityksen kautta, ja se on ollut ainakin itselleni työllistävin osa eduskuntatyötä.

– Puolueena olemme paitsi pyrkineet tekemään näkyväksi näiden leikkauksien haitallisuuden ja myös rakentamaan omaa vaihtoehtoamme oikeistohallituksen linjalle.

Miten se on näkynyt omassa työssäsi?

– Sosiaali- ja terveysvaliokunta on istunut jälleen pitkiä päiviä, kuten tapaan kuuluu.

– Sote-asiat ja erityisesti vanhuspalveluiden tilanne puhututtavat myös aina kun kansalaisia kohdataan eri yhteyksissä. Ihmiset ovat todella huolissaan siitä, että julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita rapautetaan nyt tietoisesti ja kovaa vauhtia.

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Yksittäisenä lakiesityksenä mielestäni vähälle huomiolle on jäänyt sote-rahoituslakiin tehtävä lähes 400 miljoonan euron leikkaus vuoden 2029 tasossa.

– Kyse on taloudellisesti todella valtavasta asiasta, joka vaikeuttaa välttämättömien palveluiden rahoittamista vuosiksi eteenpäin. Esimerkiksi sairaalaverkon karsiminen sai julkisuudessa paljon huomiota täysin ansaitusti, mutta uusimmalla sote-rahoituslain heikennyksellä on yli 10-kertainen kielteinen vaikutus hyvinvointialueisiin ja sitä kautta palveluihin.

Mikä on kevään ikimuistoisin kulttuurielämyksesi?

– Kansallisteatterin Toinen tasavalta oli todella vaikuttava. Katsaus historiaan ja samalla aivan älyttömän ajankohtainen. Esitys kertaa hyvinvointivaltion synnyn ja samaan aikaan muistuttaa, miten kovalla työllä saavutettu demokraattinen Suomi voidaan tuhota nopeasti.