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Vasta perustettu eduskunnan Afganistanilaisten ystävyysryhmä on huolissaan vähemmistöjen heikentyneestä tilanteesta Afgansitanissa.

– Eduskunnan Afganistanilaisten ystävyysryhmän tarkoituksena on luoda ja ylläpitää suhteita Afganistanin kansalaisyhteiskuntaan sekä tukea Afganistanin naisia ja muita sorrettuja yhteisöjä, joiden tilanne Talebanin hallitsemassa Afganistanissa vaikeutuu päivä päivältä. Afganistanin naisia ei saa unohtaa, ryhmän puheenjohtaja, vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä painottaa.

Ryhmä järjesti keskiviikkona eduskunnassa kuulemistilaisuuden naisten ja vähemmistöryhmien tilanteesta Afganistanissa. Ryhmä kuuli ajankohtaiset terveiset etäyhteydellä suoraan Afganistanista sekä paikan päälle saapuneilta, Suomessa asuvien afganistanilaistaustaisilta kansalaisaktivisteilta.

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"Afganistanin naisia ei saa unohtaa."

– Viiden viime vuoden aikana Afganistanin naisilta on systemaattisesti riistetty heidän perusoikeutensa. Ratkaisuja on pyrittävä löytämään yhdessä afganistanilaisten kanssa, paitsi naisten myös muiden sorrettujen yhteisöjen tilanteen parantamiseksi. Taleban-hallinnon legitimointi kutsumalla heitä Brysseliin neuvotteluihin palautuksista ei auta asiaa, ryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu (vihr.) sanoo.

Ystävyysryhmän tarkoituksena on ottaa kantaa ajankohtaisiin tapahtumiin, lisätä tietoisuutta afganistanilaisten tilanteesta, vaikuttaa maan ihmisoikeustilanteeseen sekä järjestää tapahtumia.

Afganistanilaisten ystävyysryhmä perustettiin eduskuntaan keskiviikkona.