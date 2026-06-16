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Palvelualojen ammattiliitto PAM muistuttaa siitä, että työperäinen hyväksikäyttö ja siihen liittyvä harmaa talous on miljardibisnes. Siitä kärsivät eniten uhrit, mutta myös rehelliset yritykset ja koko yhteiskunta.

– Uskomme, että sitä voidaan myös kitkeä ja siksi olemme laatineet omat esityksemme, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo.

– Käsityksemme mukaan Suomeen pesiytynyt työperäisen hyväksikäytön liiketoimintamalli on levinnyt, koska riski jäädä kiinni on lähes olematon ja seuraamukset mitättömät.

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PAM julkisti tiistaina esityksensä työperäisen hyväksikäytön kitkemiseksi.

Tarjolla entistä nopeampia toimia

PAMista todetaan, että työperäisessä hyväksikäytössä työntekijää käytetään hyväksi taloudellisen hyödyn saamiseksi hänen heikkoa asemaansa hyödyntäen. Työperäinen hyväksikäyttö tapahtuu rikkomalla työehtosopimusten ja työlainsäädännön, kuten työaikalain, määräyksiä.

Järjestö muistuttaa ammattiliittojen tehneen vuosien saatossa lukuisia esityksiä, joilla työperäistä hyväksikäyttöä olisi voitu ehkäistä, mutta ne eivät ole edenneet. Uutta PAMin esityksessä tulevan vaalikauden ratkaisuiksi on nopeasti määrättävät tuntuvat hallinnolliset sanktiot, joita viranomaiset voisivat langettaa, kun rikkomus on havaittu.

– Niitä on pidetty mahdottomina, mutta on kyse siitä, että sellaisia vain päätetään luoda. Sellaisia on jo käytössä Euroopan maissa, kuten Hollannissa, Belgiassa ja Itävallassa, Rönni-Sällinen sanoo.

– Asioiden ratkeaminen syyttäjä- ja oikeuslaitoksen kautta kestää vuosikausia, mikä on liian pitkään sekä uhrien että syyllisten kannalta.

Työnantajien edunvalvojat ovat vastustaneet isoa osa ammattiliittojen aiemmista esityksistä eikä riittävää poliittista tahtoa ole löytynyt niiden toteuttamiseen.

PAMin nyt tekemistä esityksistä suurin osa ei lisää yritysten hallinnollista taakkaa tai byrokratiaa, tai ne pystyy välttämään omilla valinnoilla. Riittää, että tekee niin kuin kuuluu.

– Toisaalta työntekijöiden suojaksi luodun työlainsäädännön purkaminen helpottaa hyväksikäyttöä, samoin viranomaisten resurssien vähentäminen ja ammattiyhdistysliikkeen toiminnan vaikeuttaminen, Rönni-Sällinen sanoo.

Lisää tietoa ja tiukkoja lakeja

PAMin esitys lähtee siitä, että työperäisen hyväksikäytön kitkemiseksi on lisättävä tietoa, tiukennettava lainsäädäntöä, saatava tapaukset esille ja pidettävä huoli siitä, että hyväksikäyttöön syyllistyvä saa tuntuvat rangaistukset ja uhri korvaukset.

Se tarkoittaa muun muassa, että koska työperäinen hyväksikäyttö koskee pääasiassa maahanmuuttajia, valtion tulisi panostaa tiedon jakamisessa maahan tulijoille jo heidän kotimaassaan.

Keskeistä esityksissä on alipalkkauksen ennaltaehkäiseminen tekemällä siitä rikos, nostamalla työrikosten rangaistuksia tuntuvasti ja laajentamalla työnantajan rangaistusvastuu kattamaan kaikki työrikokset.

Yksi keskeinen toimi olisi luoda näennäisyrittäjyyden ja väärinkäytösten estämiseksi nopea tapa selvittää, onko kyseessä työsuhde vai aito yrittäjyys. Tahallisesta väärintulkinnasta langetettaisiin työn teettäjälle tuntuvia sanktioita.

PAM painottaa sitä, että erityisesti työperäinen hyväksikäyttö julkisilla varoilla ja kilpailutuksissa tulee estää.

Sarjahyväksikäyttöjen estämiseksi Migri ei saisi myöntää oleskelulupia yrityksille, jotka ovat syyllistyneet työperäiseen hyväksikäyttöön.

Helpommin esille

Jotta uhrit uskaltaisivat tuoda tilanteensa esiin ja kääntyä viranomaisten tai ammattiliittojen puoleen, on myös heidän asemaansa parannettava. Muun muassa oleskelulupajärjestelmän työttömyyteen ja toimeentuloturvaan liittyvät määräajat on yhtenäistettävä kuuteen kuukauteen sekä työperusteisessa oleskeluluvassa että pysyvässä luvassa.

PAM vaatii myös viranomaisille eli poliisille ja syyttäjälle lisää resursseja. Viranomaisia velvoitettaisiin tiiviimpään yhteistyöhön ay-liikkeen kanssa.

Viranomaisten tehtäväksi annettaisiin määrätä hallinnollisia seurausmaksuja hyväksikäyttäjille ilman pitkiä oikeusprosesseja.

Seuraamusten määräämisen kynnystä madallettaisiin ja tasoa korotettaisiin ylittämään selkeästi rikkomuksesta saatavan hyödyn.