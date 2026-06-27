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Afrikasta ei puutu ideoita työpaikkojen luomiseksi, vaan kyky panna ne toimeen. Tämä oli johtajien viesti ensimmäisessä Africa Development Impact Forumissa, jossa etsittiin keinoja vauhdittaa maanosan kehitystä, löytää käytännön ratkaisuja työpaikkojen luomiseksi ja kuroa umpeen kuilua suunnitelmien ja toteutuksen välillä.

– Kokouksen tarkoitus ei ole kehittää hyviä ideoita, vaan saada ne toimimaan käytännössä, Afrikan talouskomissio ECA:n pääsihteeri Clever Gatete sanoo.

Yli 60 prosenttia afrikkalaisista on alle 25-vuotiaita, mikä tekee Afrikasta maailman nuorimman maanosan. Samalla työpaikkojen puute uhkaa sen kehitystä.

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Vuoteen 2050 mennessä joka kolmas maailman nuori asuu Afrikassa, ja maanosan nuori työvoima kasvaa yli 73 miljoonalla ihmisellä, arvioi Kansainvälinen työjärjestö ILO.

Afrikan on luotava vuosittain yli 15 miljoonaa työpaikkaa nopeasti kasvavalle väestölleen.

ILO arvioi, että vuonna 2023 yhteensä 53 miljoonaa afrikkalaisnuorta ei käynyt työssä eikä opiskellut. Valtaosa työssäkäyvistä nuorista työskentelee epävirallisissa ja heikosti tuottavissa tehtävissä.

Afrikalla on kasvun edellytykset

Foorumin järjestäjien mukaan Afrikan vahvuuksia ovat yrittäjyys, runsaat uusiutuvan energian varat, energiamurroksessa tarvittavat kriittiset mineraalit sekä nopeasti kasvavat kaupunkimarkkinat.

Gateten mukaan Afrikan tulevaisuus riippuu siitä, kykeneekö maanosa kokoamaan kotimaisia voimavaroja, houkuttelemaan investointeja, rakentamaan kilpailukykyisiä teollisuudenaloja ja luomaan kestävää työtä kasvavalle väestölleen.

Monissa maissa kehitys on jo käynnissä. Marokosta on tullut merkittävä autoteollisuuden keskus, Ruanda panostaa innovaatioihin ja yrittäjyyteen ja Etiopia teollisuuteen ja maatalouteen. Kenia on rakentanut kansainvälisesti tunnetun digitaalisen talouden, ja Egypti laajentaa teollista tuotantoaan.

Työpaikkojen syntyä voi vauhdittaa myös Afrikan mantereen vapaakauppa-alue, jonka arvioidaan kasvattavan maanosan sisäistä kauppaa jopa 45 prosenttia vuoteen 2045 mennessä.

Suunnitelmista toteutukseen

YK apulaispääsihteeri Amina Mohammed muistuttaa, että Afrikalla ei ole pulaa tavoitteista eikä kehitysohjelmista. Esimerkiksi Agenda 2063 ja monet kansalliset ohjelmat tarjoavat kunnianhimoisen suunnan. Ongelmana on, ettei toimivia ratkaisuja ole saatu laajaan käyttöön.

– Afrikan kehityspyrkimykset ovat selvät, mutta suunnitelmat eivät luo työpaikkoja eivätkä sitoumukset rakenna elinkeinoja. Strategiat eivät muuta yhteisöjä, ellei niitä panna toimeen. Tämä on erityisen kiireellistä Afrikan nuorille, Mohammed sanoo.