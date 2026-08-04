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Espanjan Ceutaan Marokosta saapunut monikymmentuhatpäinen siirtolaislauma sai sisäministeri Mari Rantasen (ps.) reagoimaan tilanteeseen. Rantanen esitti viikonvaihteessa, että Espanjan asemaa Schengen-yhteistyössä pitäisi arvioida tilanteen jatkuessa.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Minja Koskelan mielestä ministerin avauksessa unohtuu olennainen asia eli se, että Euroopan pitäisi auttaa jäsenmaita vaikeissa tilanteissa, ei etsiä niille rangaistuksia.

– Suomen tulisi rajavaltiona nimenomaan tukea sitä, että tällaisiin tilanteisiin kyettäisiin vastaamaan solidaarisesti muiden EU-maiden kanssa, Koskela sanoo Instagramissa.

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"Ceuta on tosiaan Pohjois-Afrikan puolella."

Koskela muistuttaa Espanjan korkeimman oikeuden linjanneen kuluvana kesänä, ettei meriteitse saapuvia ihmisiä voida käännyttää automaattisesti takaisin ilman asianmukaista käsittelyä.

Hän toteaa, että vasemmistoliiton mielestä Euroopan pitäisi etsiä käytännön ratkaisuja tilanteeseen esimerkiksi nopeuttamalla hakemusten käsittelyä ja tukemalla Espanjaa yhteisin voimin.

”Kiusallista”

Aiemmin viime viikonloppuna vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson arvioi olevan kiusallista, että Suomi pääministeri Petteri Orpon (kok.) johdolla tukee Italian radikaalioikeistolaista pääministeriä Giorgia Melonia ja tämän hyökkäystä Espanjan vasemmistolaista pääministeriä Pedro Sanchezia vastaan Ceutan siirtolaistilanteeseen liittyen.

– Meloni yrittää hyödyntää tilannetta sisäpoliittisista syistä ja Suomen persut ovat tietenkin heti mukana kuorossa, Andersson kirjoitti facebookissa.

Hän muistutti siitä, että Pohjois-Afrikassa sijaitsevaa Espanjan itsehallinnollista aluetta Ceutaa suojataan korkeilla aidoilla.

– Siksi monet ovat nyt todenneet näyttävän varsin selvältä, että yli 50 000 siirtolaisen yhtäkkinen saapuminen ei voi olla muuta kuin Marokon viranomaisten tarkoituksellisen päätöksen seurausta, hän totesi.

Toimen on arveltu voiva liittyä haluun reagoida Espanjan pääministerin aikaisempaan vierailuun Algeriaan ja hänen pyrkimykseensä parantaa Algerian ja Espanjan välisiä suhteita. Vuonna 2021 Marokko päästi yli 10 000 siirtolaista Ceutaan vastalauseena sille, että Espanja oli päästänyt Marokon miehittämän Länsi-Saharan alueen poliittisen johtajan sairaalahoitoon Espanjaan.

Siirtolaisuus kiristyskeinona

Andersson arvioi Marokon toimien taas kerran osoittavan, että Euroopan ulkopuoliset valtiot käyttävät siirtolaisuutta poliittisena kiristyskeinona, koska ne tietävät minkälaisen tunnereaktion tämä eurooppalaisissa oikeistopopulisteissa herättää.

– Ja eurooppalaiset oikeistopopulistit käyttäytyivät taas kerran juuri näiden valtioiden haluamalla tavalla, hän sanoi.

Andersson kysyi, että miten Suomessa olisi reagoitu, jos esimerkiksi Portugali ja Espanja olisivat ehdottaneet Puolan ja Suomen pois potkimista Schengenistä silloin, kun nämä maat joutuivat Valko-Venäjän ja Venäjän masinoiman siirtolaisuuden kohteiksi.

– Kysymyksiä herättää myös, miksi ylipäätään on nostettu vaatimukseksi Espanjan ulossulkeminen Schengenistä, Andersson ihmetteli.

Hän viittasi tutkija Timo Miettisen kantaan, jonka mukaan muut maat eivät edes voi poistaa Espanjaa Schengenistä vastoin sen tahtoa.

– Toiseksi, Schengenissä olo ei vaikuta Espanjan velvollisuuksiin ottaa vastaan ja käsitellä siirtolaisten tekemiä turvapaikkahakemuksia, joiden oikeusperusta on kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa ja EU:n peruskirjassa.

Paniikkimielialan lietsomista

Andersson muistutti myös siitä, että kolmansien maiden kansalaiset Ceutassa eivät pääse vapaasti liikkumaan manner-Espanjaan tai muualle Schengenin alueelle vaan alueella suoritetaan jo rajatarkastuksia.

– Ceuta on tosiaan Pohjois-Afrikan puolella, eikä Espanjan mantereella eivätkä siirtolaiset noin vain edes pääse mantereelle, hän kirjoitti.

Andersson huomautti, että Espanjan poistaminen Schengenistä käytännössä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että Suomesta Espanjaan matkaavat turistit ja Suomeen matkaavat espanjalaiset turistit jatkossa seisoisivat Helsinki-Vantaalla passijonossa.

– Tässä ei ole kyse mistään muusta kuin oikeistopopulistien symbolipolitiikasta ja halusta poliittisesti näpäyttää Espanjan vasemmistolaista pääministeriä, Andersson sanoi.

– Ceutaan saapuneista siirtolaisista lähes kaikki ovat jo palanneet Marokon puolelle. EU-komissaari totesi jo, että yksikään näistä siirtolaisista ei päässyt Euroopan mantereen puolelle. Paniikkimielialan lietsomista kuitenkin jatketaan täysin poliittisista syistä. Herättäisivätpä ilmastonmuutoksen aiheuttamat maastopalot yhtä suuren tunnereaktion persuissa.