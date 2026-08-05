Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela pitää käsittämättömänä sitä, että valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ei edelleenkään esitä yhteisöveroalen poistamista.
Hän viittaa Purran eilen tiistaina esittelemään vaalikauden viimeisen budjettiehdotukseensa.
– Yhteisöveroale on Suomelle uusi kallis taloudellinen riippakivi. Siitä ei ole todettu olevan hyötyä Suomen sakkaavalle taloudelle, sen sijaan se on merkittävä tulonsiirto suuryrityksille ja kokoomuksen taustatahoille, Koskela sanoo.
"Suunnanmuutos ei voi odottaa enää yhtään ylimääräistä vuotta."
– Purra pelottelee ensi kauden kymmenen miljardin sopeutuksilla, vaikka hänen omalla valtiovarainministerikaudellaan hallitus on nettosopeuttanut 2,8 miljardia. Jo sillä summalla on tehty mittavaa hallaa hyvinvointivaltiolle. Paremman talouspolitiikan voi aloittaa hyödyttömän yhteisöveroalen perumisesta.
Koskela arvioi lisäksi, ettei Purran budjettiesitys sisällä myöskään mitään merkittäviä toimia ennätysluvuissa olevan työttömyyskriisin helpottamiseksi. Hän muistuttaa, että korkean ja kroonistuvan työttömyyden Suomessa kesän pienet positiiviset talousuutiset ovat laiha lohtu.
– Valtiovarainministeri vain levittelee käsiään, joten muun hallituksen on toimittava. Työttömyyteen on puututtava voimakkaasti jo tämän syksyn budjetissa. Jos suurtyöttömyys päästetään kroonistumaan, kriisiä on entistä vaikeampi ja kalliimpi korjata, Koskela varoittaa.
Koskelan mielestä syksyn budjettikäsittely on myös erinomainen tilaisuus korjata hallituksen aiemmin tekemiä huonoksi todettuja päätöksiä. Vasemmistoliitto vaatii esimerkiksi sosiaaliturvan suojaosien, ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden, työttömyysturvan lapsikorotusten sekä aikuiskoulutustuen palauttamista.
– Suomessa on vaikea yrittää, luoda uutta, perustaa perhe tai rakentaa elämää pitkäjänteisesti, kun hallituksen näköalaton politiikka on ajanut suomalaisten tulevaisuudenuskon totaaliseen lamaan. Suunnanmuutos ei voi odottaa enää yhtään ylimääräistä vuotta, Koskela sanoo.