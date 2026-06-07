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Suomen laajaan, laadukkaaseen ja monimuotoiseen dekkarikenttään saadaan koko ajan ilahduttavan korkeatasoisia esikoiskirjailijoita. Näppituntumalla sanoisin, että moni heistä sijoittaa itsensä leppoisamman cosy crime -genren piiriin. Sitten on Teppo Hovin kaltaisia yrittäjiä, joilta toimintatykitys syntyy kuin luonnostaan heti ensiyrittämällä.

Hovi tulee tv-draaman piiristä, mutta ei rikos- vaan komediasarjojen. Hän ollut tekemässä useita Ylen sarjoja, kuten Modernit miehet ja Rakkaat lapset.

Esikoisdekkari Enkelit jotka katosivat edustaa viihteen vastakkaista laitaa. Se käsittelee julmaa ihmiskauppaa, jonka pariin viihdemiehestä vakavaksi videodokumentaristiksi vaihtanut Kasper Wik säntää päätä pahkaa.

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Wik aikoo dokumentoida ihmissalakuljettajien Kreikkaan kuljettaman afganistanislaisperheen laittoman matkan Suomeen. Hanke menee kuitenkin pieleen, kun pakolaisia kuljettavan bussin kimppuun hyökätään. Miehet tapetaan, naiset kaapataan.

Tapahtumat sijoittuvat vuoteen 2022. Pakolaisaalto Afrikasta ja Lähi-idästä Eurooppaan on kiihtynyt lisääntyneen kuivuuden ja konfliktien aiheuttaman viljakriisin takia. Sadat ihmiset hukkuvat Välimereen. Teoksen alku vie ajatukset siihen, mitä oikeasti tapahtuu nyt ja lähitulevaisuudessa, kun Donald Trumpin typerän Iranin-sodan aiheuttama ruokakriisi iskee todella päälle kaikkien muiden konfliktien lisäksi.

Kasper Wikin kanssa yhteistyötä tekevän perheen isä Bahlul Wali selviää hyökkäyksestä hengissä. Kasper lupaa etsiä hänen vaimonsa Hajiran ja 17-vuotiaan tyttärensä Amenan. Ihmiskauppiaat ovat jo kuljettamassa heitä seksiorjiksi itäistä reittiä kohti pohjoista.

Helsingissä Wik tutustuu arvoitukselliseen Sophiaan, johon törmäsi lyhyesti jo Ateenassa, missä tämä toimi vapaaehtoisena avustajana pakolaisleirissä. Ilmenee, että Sophia Kisseleva on varakas sijoittaja, jonka tausta on täysi mysteeri.

Kasper Wik -sarjan avaus sykkii kiivaassa tahdissa. Teppo Hovi kuljettaa rinnakkain ihmiskauppiaiden kynsissä olevia naisia ja Kasper Wikin uhkarohkeaa selvitystyötä. Se vie hänet roistojen luolaan Tallinnaan, salaperäisen kauniin Sophian venäläisen sedän kartanoon ja lopulta Sophian itsensä luksusluokan vapaa-ajan asunnolle, missä tarinan loppu huipentuu.

Sophia on jännäriperinteen ikiaikaisten lakien mukainen kohtalokas kaunotar, johon päähenkilö rakastuu. Onko hän hyvien vai pahojen puolella, se pitää itse lukea.

Hovilla on trillerin kerronta hyvin hanskassa. Vauhtia, jännitystä ja äkkikäänteitä riittää. Kasper Wik on videojournalistina omaperäinen päähenkilö, ja ammatti selittää myös hänen tutkijan kykyjään. Siihen, mihin hän ei itse pysty, apua antaa ammattijournalisti. Tarinan taustalla on lisäksi aito ilmiö, vaikka Hovi ei siihen kovin syvällisesti pureudu. Nyt mennään viihteen ehdoilla, ja onnistuneesti mennäänkin.

Enkelit jotka katosivat vetää vastustamattomasti mukaansa. Mitä siitä, että monet käänteet ja henkilöt ovat yliampuvia, sehän kuuluu luonnostaan tähän lajityyppiin. Ehkä Teppo Hovi olisi voinut myös perustella enemmän Kasper Wikin kyllästymistä menestyvään mutta pinnalliseen viihdemiehen elämään ja siirtymistä vakavien aiheiden pariin.

Tämä taitaa kuitenkin olla turhaa nillitystä, kun kädessä on näin koukuttava ja erinomaisen sujuvasti kulkeva toimintaromaani. Teppo Hovi tulee raamit kaulassa kotimaisten jännäriesikoisten kärkiporukkaan.

Teppo Hovi: Enkelit jotka katosivat. 356 sivua, Docendo 2026.