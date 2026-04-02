Nyt, kun miehittämättömät ilma-alukset kuljettavat räjähteitä Suomen maaperälle ja lähialueille, lienee paikallaan pohtia, kuunneltiinko varoittavia sanoja silloin, kun Suomen Nato-jäsenyydestä päätettiin eduskunnassa.

Olin ensimmäisten joukossa osoittamassa mieltä Tehtaankadulla Venäjän suurlähetystön edessä, kun Venäjä iski Ukrainaan. Aiemmin olin vaalitarkkailijana Ukrainassa. Viimeistään silloin minulle valkeni, että Venäjä ja Ukraina ovat yhtä korruptoituneita maita.

Suomen Nato-jäsenyyttä ajettiin kymmeniä vuosia. Esimerkiksi Afganistanin sodasta Suomi maksoi yli miljardin. Lopputuloksena, kun länsivallat pakenivat maasta Yhdysvallat etunenässä, oli, että naisten ja lasten asema kurjistui entisestään. Kyse ei ollut heidän vapauttamisestaan vaan kuuliaisuuden osoittamisesta Natolle eli Yhdysvalloille.

Sitä tietä on edetty. Taloudellisesti surkein suoritus Suomen päättäjiltä oli hyväksyä F-35-hävittäjähankinta. Loppulasku, yli kolmekymmentä miljardia euroa, on kolminkertainen siihen nähden, millä hanke markkinoitiin suomalaisille.

Esitin eduskunnan puolustusvaliokunnassa 19.1.2023 neljä lausumaa.

Ensinnäkin: Suomi ei hae sotilasliitto Naton jäsenyyttä vaan pysyy myös jatkossa sotilaallisesti liittoutumattomana. Vain sotilasliittojen ulkopuolella Suomella on mahdollisuus pysyä suursodan syttyessä sotatoimien ulkopuolella.

Toiseksi: Suomen on ilmoitettava, ettei se salli missään olosuhteissa ydinaseiden sijoittamista Suomeen eikä sen maa-alueita, ilmatilaa tai merialueita käytettävän ydinaseiden kuljetukseen tai läpikulkuun.

Nyt kuitenkin Orpon hallitus ajaa mahdollisuutta avata tie auki maalla, merellä ja ilmassa.

Kolmanneksi: Suomen alueelle ei pidä sijoittaa pysyvästi minkään muun maan asevoimia eikä myöskään sotilasliitto Naton tukikohtia.

Kuitenkin DCA sopimuksen myötä tämä tuli mahdolliseksi ja Suomeen voidaan sijoittaa viisitoista Nato-tukikohtaa ilman suomalaisten mahdollisuutta valvoa niiden toimintaa.

Neljänneksi: Suomi ei salli eikä anna minkään muun valtion tai sen asevoimien käyttää maamme aluetta tai ilmatilaa vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita vastaan.

Markus Mustajärvi

Rauhan- ei räyhänpuolustaja. Entinen Eduskunnan puolustus- ja tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsen. Reservin kapteeni, ei Nato- eikä puna-armeijassa.