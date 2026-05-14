Helsingin Sanomat uutisoi tänään torstaina tällä viikolla järjestetystä Suomen ja Israelin puolustusministeriöiden kahdenvälisestä konferenssista, jossa käsiteltiin maiden puolustusyhteistyötä. Konferenssissa oli edustettuna molempien maiden puolustusteollisuuden edustajia. Kaksipäiväiseen tapahtumaan osallistui 32 israelilaista puolustusalan yritystä ja noin 30 suomalaista yhtiötä. Ohjelmaan kuului yritystapaamisia, turvallisuuskatsauksia ja teknologiaesittelyjä.

Vastaava tapahtuma olisi lähestulkoon missä tahansa muualla Euroopassa suuren mittaluokan poliittinen skandaali, sanoo europarlamentaarikko Li Andersson (vas.) Instagram-julkaisussaan.

”Mikään ei varmaan tässä oikeistohallituksen johtamassa Suomessa pitäisi enää yllättää, mutta tämä on kyllä niin käsittämätön ratkaisu ja arvovalinta tässä ajassa, että melkein loppuu sanat”, Andersson kirjoittaa.

Europarlamentaarikon mukaan pitäisi olla täysin itsestäänselvää, että yksikään kansainvälistä oikeutta edes alkeellisesti kunnioittava maa ei tällaisena aikana järjestä kahdenvälistä, puolustusyhteistyötä käsittelevää konferenssia Israelin kanssa.

Li Andersson muistuttaa, että Israelin pääministeristä Benjamin Netanjahusta on olemassa Kansainvälisen rikostuomioistuimen pidätysmääräys kansanmurhaan liittyen. Kansainvälinen tuomioistuin on todennut Israelin miehityksen olevan kansainvälisen oikeuden vastainen. Israel laajentaa parhaillaan kansainvälisen oikeuden vastaisia siirtokuntia Länsirannalla ja toteuttaa laitonta etnistä puhdistusta Libanonissa.

”Tämän päälle vielä kaikki siviilien kuolemat ja sotarikokset Gazassa, ja YK:n riippumattoman tutkintakomission toteamus siitä, että Israel suorittaa kansanmurhaa Gazassa”, Andersson toteaa.

”Suomi on ulkopolitiikassaan niin selkärangaton, heikko ja kyvytön, että minua hävettää”, Andersson sanoo.

Hänen mukaansa Suomen poliittinen johto on täysin haluton ja kyvytön tekemään ensimmäistäkään käytännön toimea puolustakseen niitä ”arvoja” ja sitä ”sääntöpohjaisuutta”, mitä ministerit juhlapuheissa ja kv-areenoilla korostavat.

”Pääministeri Orpo, tällainen täydellinen selkärangattomuusko on Suomen linja?”, Andersson kysyy.