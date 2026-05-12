Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Minja Koskela pitää pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman oikeistohallituksen talouspolitiikkaa kestämättömänä. Hän piti tänään tiistaina vasemmistoliiton ryhmäpuheen, kun eduskunta keskusteli välikysymyksestä hallitukselle. Parhaillaan meneillään olevan välikysymyskeskustelun aiheena on hallituksen talouspolitiikan epäonnistuminen.

Viisi oppositiopuoluetta eli SDP, vasemmistoliitto, Vihreät, keskusta ja Liike Nyt jättivät yhteisen välikysymyksen vappuaattona.

Köyhyys pahenee

Koskela muistutti siitä, että tällä hetkellä Suomi häviää verrokkimaille kaikilla keskeisillä mittareilla: Työttömyysluvut huutavat punaisella. Talous sakkaa. Velkaantuminen ei taitu. Suomalaisten köyhyys pahenee. Asunnottomuus on kääntynyt kasvuun ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen.

ILMOITUS ILMOITUS

– Kaikista tärkein mittari hallituksen talouspolitiikan onnistumiselle on kuitenkin se, miten suomalaiset pärjäävät, Koskela sanoi.

– Tällä mittarilla hallituksen epäonnistuminen on erityisen vahingollista. Orpo–Purran oikeistohallitus ei ole rohkea uudistaja, vaan vanhojen virheiden toistaja. Siksi se joutaa mennä.

Hänen mukaansa talouskasvu sakkaa ja velkasuhde kasvaa, kun kotitalouksilla ei ole luottamusta talouteen. Hän totesi, että mikäli hallitus haluaisi todella puuttua velkaantumiseen, valtion taloutta rapauttava ja dynaamisilta vaikutuksiltaan tehoton yhteisöveroale pitäisi perua.

– Tämä hallituskausi on osoittanut, että leikkauspolitiikka ei toimi. Toistuvat leikkaukset sosiaaliturvaan, ihmisten palveluihin ja pienituloisten toimeentuloon ovat pitkittäneet matalasuhdannetta ja luoneet syöksykierteen, jossa köyhillä ei ole rahaa, mitä kuluttaa, ja muut eivät uskalla kuluttaa, hän totesi.

Epäonnistuminen tavoitteissa

Koskela arvioi, että Orpon hallitus on epäonnistunut kaikissa omissa talouspoliittisissa tavoitteissaan. Oikeistohallituksen karu perintö tuleekin hänestä olemaan tulonjaon muokkaaminen rikkaita ja suuryrityksiä suosivaksi.

– On talouspoliittisesti kestämätöntä ja inhimillisesti hävytöntä jakaa hyväosaisille verohelpotuksia samaan aikaan, kun terveyskeskusmaksuja nostetaan. On epärehellistä puhua velkaantumisen taittamisesta samalla, kun valtion tulopohjaa rapautetaan tietoisilla poliittisilla päätöksillä. Hallitus ei voi mennä globaalien kriisien tai Sanna Marinin selän taakse piiloon omia päätöksiään, jotka ovat aiheuttaneet Suomen talouteen noidankehän, Koskela sanoi.

Koskela muistutti myös siitä, että pienituloisilta leikkaaminen on hallitukselta tietoinen arvovalinta. Leikkauspolitiikalle on kuitenkin olemassa vaihtoehtoja.

– Olisi kohtuullista osallistaa myös kaikkein rikkaimpia suomalaisia. Yhteisöveroale pitäisi perua, varallisuusvero palauttaa miljoonaomistuksille, listaamattomien yhtiöiden hyödytön osinkoverohuojennus poistaa ja suojaosat palauttaa työnteon helpottamiseksi, hän huomautti.

Puheensa lopuksi Koskela kannatti Tytti Tuppuraisen (sd.) välikysymyskeskustelussa esittämää epäluottamusehdotusta hallitukselle.

”Olisi kohtuullista osallistaa myös kaikkein rikkaimpia suomalaisia.”