Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus sahaa koko Suomen oksaa mittavilla leikkauksillaan julkisista palveluista, totesi kansanedustaja Jessi Jokelainen (vas.) tänään eduskunnassa. Hän piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen, kun eduskunta keskusteli julkisen talouden suunnitelmasta.

– Leikkauspolitiikan seurauksena on valtio, jossa jokainen on omillaan ja yhteisvastuu on korvattu henkilökohtaisella vastuulla. Ihmistä turvaa hyvinvointivaltion rakenteiden sijasta vain hyvä tuuri. Sellainen valtio ei voi hyvin, eikä pahoinvoinnista ole koskaan seurannut kasvua. Hallitus kylvää suolaa peltoon ja ihmettelee, kun satoa ei tule, Jessi Jokelainen sanoi.

Kansanedustaja Jokelaisen mukaan Orpon hallitus on epäonnistunut julkisen talouden suunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutuksessa. Suunnitelmassa todetaan, että hallituksen tavoitteena on parantaa suomalaisten elintasoa, kääntää Suomen talous kestävään kasvuun ja taittaa hyvinvointia uhkaava velkaantumiskehitys.

– Näistä tavoitteista olemme varmasti kaikki yhtä mieltä, mutta Orpon hallituksen keinoilla niiden saavuttaminen on jäänyt täysin piippuun, Jokelainen sanoi puheessaan.

Hallitus on pahentanut Suomen tilannetta

Jessi Jokelainen huomauttaa, että oikeistohallituksen talouspolitiikka on pahentanut Suomen tilannetta jokaisella keskeisellä mittarilla.

Julkisen talouden velkasuhde ei taitu, eikä edes vakaannu tämän hallituskauden aikana.

Kasvaneen velkasuhteen lisäksi Orpon hallitus jättää seuraavalle hallitukselle mittavan työttömyysvelan.

Kestävästä kasvusta tai 100 000 uudesta työllisestä ei näy jälkeäkään.

Suomi kyntää pitkittyneessä matalasuhdanteessa, joka on saatu aikaan pitkälti hallituksen omilla valinnoilla.

– Korostan, että kyse on ollut valinnoista, vaikka hallitus on verhoillut omia valintojaan pakkoretoriikkaan. Kun tulisi ottaa vastuuta petetyistä lupauksista ja talouden alhosta, hallitus käyttäytyy kuin ei olisi ollut paikallakaan viimeiseen kolmeen vuoteen. Tällaisesta epärehellisyydestä maksavat tällä hetkellä kaikki suomalaiset, myös tulevat sukupolvet, Jessi Jokelainen sanoi puheessaan.

Jokelainen syyttää Orpon hallitusta siitä, että se on asettanut suuryritysten edut tavallisten ihmisten arjen edelle. Esimerkiksi yhteisöveron laskulla ei ole toivottua talousvaikutusta.

Velka ei vähene, työpaikat eivät lisäänny eikä kasvua synny.

– Hallitus siis valitsee miljardin euron kädenojennuksen osakkeenomistajille. Sen maksajiksi joutuvat sairaat ja vanhukset, lapset ja nuoret, koulut, lapsiperheet, pienipalkkaiset työntekijät ja jopa menehtyneiden omaiset. Hallitus leikkaa kaikilta niiltä, joita pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa on ollut tapana puolustaa, Jokelainen jyrisi.

Jokelaisen mukaan leikkauksia on vaikea muutenkin oikeuttaa, mutta leikkausten mitätön tai jopa haitallinen vaikutus julkisen talouden tilaan tekee hallituksen valinnoista erityisen julkeita.

– Ei voi olla niin, että ihmisen on maksettava perustarpeillaan luokkayhteiskunnan vahvistamisesta ja varakkaimpien määräysvallasta. Ei voi olla niin, että velkasuhteen taittaminen tarkoittaa hyvinvointia vain niille, joilla on siitä jo ennestään varaa maksaa, ja kurjuutta, pelkoa ja näköalattomuutta kaikille muille, Jokelainen sanoo.