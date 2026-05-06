Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Temuttamiseksi kutsuttu ilmiö on johtanut ultrapikamuodin lisääntymiseen sekä vaate- ja tekstiiliteollisuuden ilmastopäästöjen kasvuun. Finnwatch ehdottaa tuoreessa raportissaan keinoja puuttua räjähdysmäisesti kasvaneeseen pakettiralliin.

Raportti moittii päättäjiä siitä, että ulkomaisia verkkoalustoja on suosittu sääntelyssä muiden yritysten kustannuksella.

– Monet pakettiralliin liittyvät ongelmat ovat itse aiheutettuja. Markkinoilla toimivat yritykset on asetettu eriarvoiseen asemaan, sanoo Finnwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola järjestön tiedotteessa.

ILMOITUS ILMOITUS

EU:ssa on paljon sääntöjä vaate- ja tekstiilituotteille. Sääntöjen valvonta on kuitenkin suunniteltu tilanteeseen, jossa maahantuojana toimii yritys. Kiinasta suoraan kuluttajille myytyjä tuotteita ja niiden vastuullisuutta.

Vastuullisuuden vapaamatkustajat

Finnwatchin mukaan suuri osa etämyyjistä on ollut pitkään myös vapaamatkustajia jätehuoltoon liittyvissä tuottajavastuujärjestelmissä.

Vähäarvoiset paketit on vapautettu tullimaksuista eikä niiden sisällöstä edellytetä kattavia tuontitietoja. Ultrapikamuoti virtaa EU-alueelle myös ilman, että siihen sovelletaan ilmastopäästöjen hinnoittelua.

Hiilitullit eivät koske vaate- ja tekstiilituotteita eikä EU:n ulkopuolinen lentorahti, joka tekee pakettirallista mahdollista, ole päästöverotuksen piirissä.

– Nyt tarvitaan nopea korjausliike, sillä ultrapikamuoti on kääntämässä vaateteollisuuden päästöt voimakkaaseen kasvuun, Leipola toteaa.

Halpa hinta ei sinänsä ongelma

Vuonna 2025 Suomeen tuli EU:n ulkopuolelta niin sanottuina vähäarvoisina lähetyksinä noin 40 miljoonaa lähetystä, joista lähes 99 prosenttia lähetettiin Kiinasta. Lähetyksissä oli noin 11 miljoonaa tekstiilituotetta, joiden keskimääräinen hinta oli noin seitsemän euroa. Suomeen tuotiin myös miljoonia keskimäärin viiden euron kenkäpareja ja hattuja.

– Ultrapikamuodin halpa hinta ei sinänsä ole ongelma. Ongelmaksi se muodostuu silloin, kun halpa hinta on seurausta esimerkiksi tuoteturvallisuutta koskevan lainsäädännön rikkomisesta, epäreiluista kilpailueduista sekä ilmastotoimien ja vastuullisuusvalvonnan laiminlyönneistä, Leipola sanoo.

Finnwatch vaatii, että verkkoalustat kuten Temu ja Shein asetetaan suoraan vastuuseen niillä myytävien tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta. Esimerkiksi Ranskassa alustat joutuvat vastaamaan markkinoimiensa tuotteiden tuottajavastuumaksuista.

Tullille lisää toimivaltaa

Järjestö peräänkuuluttaa myös tullin toimivallan laajentamista ja lisää tehovalvontaa. Finnwatchin mukaan ylikulutusta tulisi hillitä myös laajentamalla hiilitullit vaatteisiin ja tekstiileihin.

EU:ssa pian käyttöön otettavissa tuotepasseissa tulisi edellyttää pakollista hiilijalanjälkilaskentaa ja alkaa valmistella siihen perustuvaa päästöverotusta, järjestö katsoo. Parhaillaan valmistelussa olevien yritysvastuu- ja pakkotyölakien kautta voidaan puolestaan puuttua ultrapikamuodin ihmisoikeusongelmiin, jos valvontaan osoitetaan riittävät viranomaisresurssit.

Tullimaksujen osalta tilanne on jo muuttumassa, sillä EU:n ulkopuolelta tilattava ultrapikamuoti on määrä saada tuontitullien piiriin vielä tämän vuoden aikana. Yhdysvalloissa vastaavan tullivapauden poisto vähensi pakettirallia merkittävästi.

Ranskassa ultrapikamuotia aiotaan suitsia monipuolisella lakipaketilla, johon kuuluu muun muassa mainontakielto ja rangaistusmaksu pikamuodiksi katsottaville tuotteille.