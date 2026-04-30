Aktivistiryhmä Global Sumud Flotillan järjestäjät ovat raportoineet, että viime yönä Israelin asevoimat on kaapannut Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen aluksia kansainvälisillä vesillä.

Israelin asevoimien joukot ovat nousseet viime yönä Global Sumud Flotillan alukselle, jonka lastina on muun muassa lääkintäapua ja elintarvikkeita Gazaan. Matkan tarkoituksena on ollut murtaa pitkään jatkunut Gazan saarto ja kiinnittää kansainvälisen yhteisön huomio Israelin harjoittamaan kansanmurhaan Gazassa.

Aluksissa on mukana myös suomalaisia aktivisteja, jotka on ilmeisesti pidätetty. Kaapattujen joukossa on myös vasemmistonuorten varapuheenjohtaja Alex Oksanen. Avustuslaivat olivat lähellä Kreikkaa, vielä kahden viikon matkan päässä Gazasta.

Tilanne selvitettävä

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ja europarlamentaarikot vetoavat ulkoasiainministeri Elina Valtoseen (kok.), jotta Suomen ulkoministeriö selvittää Gazaan pyrkineen avustuslaivueen ja aktivistien tilanteen ja puuttuu asiaan.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski vaatii, että suomalaisten aktivistien turvallisuus ja Global Sumud Flotillan oikeus viedä avustustarvikkeita Gazaan on turvattava.

– Israelin saartamaan Gazaan matkalla olleiden Global Sumud Flotilla -avustussaattueen pysäytetyillä laivoilla kiinniotettujen joukossa on myös suomalaisia. Tämänhetkisten tietojen mukaan ainakin Alex Oksanen on ilmoitettu kaapatuksi laivalta. Suomen ulkoministeriön on vaadittava Israelia vapauttamaan avustusaktivistit, Lohikoski sanoo.

Gazalaisilla on oikeus apuun

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Jussi Saramo muistuttaa, että YK:n asiantuntijoiden mukaan Gazan kansalla on oikeus saada apua omien aluevesiensä kautta myös miehityksen aikana, ja laivueella on oikeus vapaaseen kulkuun kansainvälisillä vesillä.

– Suomen ulkoministeriön on vaadittava Israelia noudattamaan kansainvälistä oikeutta Freedom Floatilla Coalitionin aluksen kohdalla, Saramo sanoo.

Saramo vaatii Israelia pidättäytymään kaikesta väkivallasta vapaaehtoisia kohtaan ja vapauttamaan heidät.

– Maailma ei voi katsoa vierestä, kun Israel uhmaa rohkeita vapaaehtoisia, jotka haluavat auttaa sietämättömissä olosuhteissa eläviä gazalaisia, Saramo sanoo.