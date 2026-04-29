Kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo (vas.) tuomitsee hallituksen ydinaselinjan. Eduskunta käsittelee keskiviikkona hallituksen esitystä ydinenergialain muuttamisesta.

– Suomen paikka on ydinaseettomien maiden joukossa. Siitä linjasta meidän ei pidä luopua. Hallituksen esitys ja ydinaserajotteiden purkaminen on yksiselitteisesti väärä tie, Honkasalo sanoo tiedotteessa.

Nykyinen ydinenergialaki kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja käytön. Hallitus esittää kiellon purkamista Honkasalon luonnehdinnan mukaan pikavauhdilla ja ilman parlamentaarista yhteisymmärrystä.

Honkasalo huomauttaa, että Nato-jäsenyys ei edellytä muutoksia ydinenergialakiin.

– Tosiasiassa esitettävät muutokset ovat merkittävä harha-askel Suomen pitkästä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta. On vaikea ymmärtää, mikä ydinasehulluus kokoomukseen on iskenyt.

Honkasalo alleviivaa, että vasemmistoliiton mielestä esitys ei lisää suomalaisten turvallisuutta, vaan heikentää sitä.

– Suomen olisi tässä tilanteessa edistettävä ulkopoliittisten jännitteiden lievittämistä, ei lisättävä niitä, Honkasalo sanoo.