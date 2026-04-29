Käsillä oleva ilmastosuunnitelma jää todella kauas tarkoituksestaan, sanoo vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo. Nykyisiä hallituksen toimia hän pitää vain olemassa olevan sääntelyn vesittämisenä.

Ei uskottavasti hiilineutraaliutta 2035

– Suunnitelman toimenpidepaketti on täysin riittämätön suhteessa ilmastotavoitteisiimme, Honkasalo sanoo.

Hän toteaa, että Suomi ei ole uskottavasti matkalla kohti hiilineutraaliutta vuonna 2035.

– Toisaalta uskottavaan ilmastopolitiikkaan Orpon hallitus ei kyllä ole missään hallituskautensa vaiheessa tähdännytkään, Honkasalo piikittelee.

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman tarkoituksena on viitoittaa Suomen tie kansallisten ja EU-tason päästövähennysvelvoitteiden saavuttamiseen. Suunnitelman pitäisi osoittaa keinot päästöjen vähentämiseen, mukaan lukien vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitteen.

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV on kuitenkin todennut, että ilmastolain mukainen hiilineutraaliustavoite ei ole merkittävällä tavalla ohjannut ilmastosuunnitelmien valmistelua.

– Vaikka ministereillä on ollut käytössään tieto siitä, etteivät valmistelussa olevat toimet tule johtamaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, linjaa ei ole muutettu, Veronika Honkasalo sanoo.

Honkasalo muistuttaa, että asiantuntijat ovat olleet selväsanaisia: ilman esimerkiksi hakkuutason maltillistamista ja hiilinielujen voimakasta vahvistamista me emme saavuta hiilineutraaliustavoitettamme. Hallitus ei tästä kuitenkaan välitä.

Röyhkeydellä ei ole rajaa.

– Hallituspuolueiden edustajat asettavat riippumattomien asiantuntijapaneeleiden tieteellisen tiedon kyseenalaiseen valoon. Siten he tarkoitushakuisesti väistävät vastuuta. Röyhkeydellä ei ole rajaa, hän sanoo.

Epävarmaa poukkoilua

Honkasalon mukaan ilmastosuunnitelman läpileikkaava piirre on epävarmuus. Kaikkien toimien toteuttamiselle ei ole varattu riittävää rahoitusta, ja kokonaisuuteen ei jää liikkumavaraa. Samalla ympäristöhaitalliset verotuet lasketaan jo sadoissa miljoonissa euroissa. Hallituksen toimien seurauksena liikenteen päästöt ovat kääntyneet kasvuun, ja kehysriihessä päätettiin edistää turpeennostoa.

– Orpon hallitus ei edes yritä näyttäytyä ilmastopoliittisesti uskottavana. Se tekee tieten tahtoen riittämätöntä ilmastopolitiikkaa. Hallitus laskee EU-maiden kollektiivisen epäonnistumisen varaan, jotta tavoitetasoa on pakko laskea ja päästövähennykset voidaan lakaista maton alle, Honkasalo sanoo.