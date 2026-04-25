Viime viikkoina Intian hallinnoiman Kashmirin Dal-järven ympäristössä on nähty poikkeuksellinen ilmiö: Aiemmin kirkasvetisen järven pinnalle on kertynyt vihreää lietettä. Sosiaalisessa mediassa levinneet kuvat ovat herättäneet laajaa huolta. Ympäristöaktivistien mukaan muutos kertoo vakavasta saastumisesta.

Järveä hallinnoivat viranomaiset kehottavat asukkaita kuitenkin rauhallisuuteen. Heidän mukaansa äkillinen värimuutos johtuu todennäköisesti vähäisistä sademääristä ja poikkeuksellisen korkeista lämpötiloista.

– Kun vettä tuovien kanavien virtaama on erittäin vähäinen ja ulosvirtausta säätelevät portit pidetään suljettuina veden säilyttämiseksi järvessä, on luonnollista, että veden väri muuttuu seisovassa vedessä, Kashmirin järvien suojeluviranomaisen pääinsinööri Muzamil Ahmad Rafiqui sanoo.

Viranomaiset eivät silti kiistä saastumista, vaan ovat jo vuosikymmenten ajan varoittaneet ihmisiä jätevesien valumisesta järveen ja hallitsemattomasta kaupungin kasvusta, jotka ovat heikentäneet Kashmirin kuuluisaa järveä.

Valvontakomitean raportti kansalliselle ympäristötuomioistuimelle vahvistaa, että puhdistamattomia jätevesiä päätyy Dal-järveen ympäristösäädösten vastaisesti.

Asukkaiden siirroista yhteisöjen osallistamiseen

Dal-järvellä on monimutkainen kosteikkoekosysteemi, joka kattaa noin 18 neliökilometrin alueen. Järvi elättää tuhansia kalastajia ja muita ihmisiä, joiden toimeentulo liittyy matkailuun ja järviviljelyyn.

Tämän vuoden alussa Jammun ja Kashmirin alueiden hallinnot luopuivat merkittävästä kunnostushankkeesta Dal-järvellä. Hanke käynnistettiin lähes kaksi vuosikymmentä sitten, mutta se eteni hitaasti.

Hankkeen tavoitteena oli siirtää lähes 9 000 järven ympäristössä asuvaa perhettä kaupungin laitamille. 17 vuoden aikana siirrettiin kuitenkin vain 1 808 perhettä. Ajateltiin, että järven ympäristön asutus rasittaa järveä liikaa.

Nyt tästä ajattelusta on luovuttu ja hallinto edistää mallia, jossa suojelutoimet toteutetaan paikan päällä ja järven asukkaat nähdään osana ekosysteemiä.

Uusi lähestymistapa sisältää niin sanottujen ekokylien kehittämisen, viemärijärjestelmien rakentamisen, järveen virtaavien ojien puhdistamisen sekä vedenkierron parantamisen ruoppauksen ja kanavien kunnostamisen avulla.

– Kyseessä on merkittävä ajattelutavan muutos. Yhteisöt, joita aiemmin syytettiin järven tilan heikkenemisestä, nähdään nyt mahdollisina suojelijoina, ympäristöaktivisti Raja Muzaffar Bhat sanoo.

Vesitekniikkaan erikoistunut insinööri Iftikhar Drabu varoittaa, ettei uusi lähestymistapa yksin riitä, vaan järven suojeleminen vaatii muitakin toimia.

– Ilman parempaa jätevesijärjestelmää, matkailun tiukempaa sääntelyä ja järveen virtaavien vesien tehokasta valvontaa ongelmat jatkuvat.

Siirretyt perheet kokevat tulleensa petetyiksi

Monille jo siirretyille perheille suunnanmuutos herättää kipeitä kysymyksiä. Järvellä asunut Mohammd Ashraf perheineen siirrettiin Srinagarin laitamilla sijaitsevalle Rakh-e-Arathin asuinalueelle kymmenen vuotta sitten.

– Meille sanottiin, että läsnäolomme tuhoaa järven. Uskoimme hallitusta ja muutimme tänne, sanoo Mohammd Ashraf.

Hänen mukaansa elämä järven ulkopuolella on ollut vaikeaa.

– Aikamme on valunut hukkaan ja toimeentulomme tuhoutui. Tunnemme vain järven, sillä olemme syntyneet siellä ja viettäneet lapsuutemme ja nuoruutemme sen rannoilla.

Kalastus, vesikasvien viljely ja turistien kuljettaminen veneillä olivat perheiden keskeisiä elinkeinoja.

Jos hallinto nyt katsoo, että ihmiset ovat osa ratkaisua, Ashraf toivookin, että he pääsevät takaisin järvelle.