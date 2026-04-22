Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen kehysriihineuvottelut alkoivat eilen tiistaina. Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Jussi Saramo on lähettänyt pääministeri Orpolle ja valtiovarainministeri Riikka Purralle (ps.) oman vaihtoehtonsa toimista, jolla julkinen talous saadaan tasapainoon ilman leikkauksia heikoimmassa asemassa olevilta.

Saramon vaihtoehdossa talouden sopeutus hoidettaisiin verotusta oikeudenmukaistamalla, leikkaamatta ihmisten palveluista.

Yli kolme miljardia lisää

Suurin yksittäinen erä Jussi Saramon esityksessä on yhteisöveron korotus, jolla Saramon mukaan kerättäisiin 1,7 miljardia euroa vuonna 2027.

Hallituksen linja on päinvastainen: se on ilmoittanut laskevansa yhteisöveroa kahdella prosenttiyksiköllä 18 prosenttiin. Listaamattomien yritysten osinkojen tiukempi verotus tuottaisi Saramon laskelmassa 0,7 miljardia, arvonnousuvero 0,1 miljardia ja lähdeveroa osinkoverosta vapautetuille yhteisöille 0,2 miljardia euroa. Yhteensä verouudistuksilla saadaan kerättyä yli kolme miljardia euroa lisää vuodessa.

Turhien yritystukien poistaminen säästäisi valtiolta vielä miljardin lisää.

– On syytä kohdentaa maltilliset veronkorotukset erityisesti heille, joilla on siihen varaa, Jussi Saramo sanoo tiedotteessaan.

– Tässä taloustilanteessa on erityisen ongelmallista, että Suomessa tehdyn tuoton voitot valuvat ulkomaille jopa täysin verovapaasti. Ei ole oikeudenmukaista, että aivan tavalliset pieni- ja keskituloiset suomalaiset maksavat suhteessa kaikkein eniten veroja, Saramo kommentoi.

Pitkän aikavälin sijoituksia

Suorien sopeutusten lisäksi Jussi Saramo esittää myös toimia, joiden hän arvioi parantavan taloutta pidemmällä aikavälillä niin sanottujen dynaamisten vaikutusten kautta. Näihin kuuluvat asumistuen leikkauksien perumiset, lisäpanostukset hoitohenkilöstöön, tuki rakennusalalle, työttömyysturvan parannukset sekä suojaosien palauttaminen. Lisäksi hän esittää arvonlisäveron alentamista 0,7 miljardin euron edestä.

Sen lisäksi, että nämä lisäisivät ihmisten hyvinvointia, on työllisyysasteen parantaminen kaikkein tärkeintä talouspolitiikkaa.

Kokonaisuuteen kuuluu vielä kaksi pidemmän tähtäimen aloitetta: miljonäärivero, joka kohdentuisi yli miljoonan euron omaisuuksiin ilman omaa asuntoa, sekä yli 5 000 euron kuukausieläkkeisiin kohdistuva indeksijäädytys.

Saramo torjuu jyrkästi hallituksen puheet siitä, että talouden tila pakottaa leikkaamaan kaikkialta.

– On laiskaa argumentointia väittää, että heikko taloustilanne pakottaisi tekemään leikkauksia kaikkialle. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa leikata kaikesta, Jussi Saramo sanoo.

– Ei inhimillisesti, muttei myöskään taloudellisesti. Esimerkiksi työttömyysturvan suojaosien palautus mahdollistaisi työpaikkoja palvelualoille, rakennusalan tukeminen parantaisi työllisyyttä teollisuudessa asti ja panostukset soteen turvaisivat hoitajien työpaikat. Sen lisäksi, että nämä lisäisivät ihmisten hyvinvointia, on työllisyysasteen parantaminen kaikkein tärkeintä talouspolitiikkaa, Saramo toteaa.

Orpon hallitus tavoittelee kehysriihessä noin 400 miljoonan euron sopeutuksia. Julkisuuteen vuotaneiden tietojen perusteella noin puolet säästöistä olisi löytymässä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta.