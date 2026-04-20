Kaksi valtakunnallista ja yksi alueellinen tutkimus osoittavat, miten vasemmistoliitto on nousukiidossa – SK: Demareista siirrytään nyt vasemmistoon

Vasemmistoliitto on lyhyessä ajassa saanut useita hyviä uutisia, jotka havainnollistavat puolueen kannatuksen nousua. Jussi Virkkunen

Vasemmistoliitto on nousukiidossa. Huhtikuussa Ylen kannatusmittaus osoitti puolueelle yli 11 prosentin kannatusta. Yksittäistä lukua tärkeämpää on pitemmän ajan trendi, joka osoittaa vasemmistoliiton kannatuksen vakiintuneen 10–11 prosentin välille. Lisää hyviä uutisia tuli viime viikolla. Kaksi niistä oli valtakunnallisia, yksi paikallinen. Mielikuva kunnossa Kaksi kertaa vuodessa julkaistaan puoluebarometri, jossa tutkitaan laajalla otannalla ihmisten mielikuvia puolueista, hallituksesta ja oppositiosta. Suuri yllätys ei ole, että Petteri Orpon (kok.) oikeistohallitus saa surkeat pisteet – onhan hallitus epäonnistunut kaikissa julkilausumissaan tavoitteissa. Vasemmistolle tärkeämpi tulos on se, että vasemmistoliiton mielikuva on parantunut. Puolueen kokonaisimago oli nyt julkaistussa puoluebarometrissa toiseksi paras. Ja mikä tärkeintä, suunta oli selvästi ylöspäin. Puoluebarometrien aineisto ulottuu vuoteen 2010, eikä vasemmistoliiton imago ole koskaan ollut näin korkealla muihin puolueisiin verrattuna. Vaikka muutokset ovat pieniä, voi niistä poimia useita mielenkiintoisia yksityiskohtia. Vasemmistoliiton mielikuva on tällä hetkellä parempi kuin kokoomuksella, mitä ei ole tapahtunut sitten vuoden 2018. Äänestäjien imu Toinen hyvä uutinen vasemmistoliiton näkökulmasta oli Suomen Kuvalehden tilaama laaja tutkimus, jossa käytiin läpi kannatusmuutoksia viime eduskuntavaaleihin verrattuna. SK:n jutussa todettiin, että vasemmistoliitto on paitsi kasvattanut kannatustaan, samalla sen pitovoima on paras kaikista puolueista. 80 prosenttia puoluetta kevään 2023 vaaleissa äänestäneistä, aikoo äänestää vasemmistoliittoa uudestaan vuoden päästä. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että vasemmistoliitto vetää äänestäjiä kaikista suunnista. SK:n tilaaman tutkimuksen mukaan lähes 50 000 SDP:n äänestäjää on siirtynyt vasemmistoliiton taakse, kun samaan aikaan vasemmistoliitosta on liikkunut 17 000 äänestäjää demarien suuntaan. Vasemmistoliitto on siis selvästi saamapuolella. Sama tilanne on vasemmistoliiton ja vihreiden välillä. Vasemmistoliitto vetää vihreiden äänestäjiä, mutta huomattavasti pienempi joukko on siirtynyt vasemmistosta vihreiden taakse. Myös yli 10 000 perussuomalaisten äänestäjää on siirtynyt nyt vasemmistoliiton kannattajiksi. Kuten SK kirjoittaa, nykyisillä kannatusluvuilla vasemmistoliitto saisi 20 kansanedustajaa vuoden päästä pidettävissä vaaleissa. Tämä toki edellyttäisi, että kannatusnousu tapahtuisi koko maassa. SK:n jutusta keskusteltiin myös Kaikki Uusiksi -podcastin jaksossa. Voit kuunnella sen tästä. Varsinais-Suomessa jyrisee Kolmas hyvä uutinen vasemmistoliitolle oli Turun Sanomien tilaama kannatusmittaus Varsinais-Suomen vaalipiiriin. Se osoitti, että vasemmistoliiton kannatus on nousussa. Nykyisillä luvuilla puolue olisi hyvin lähellä saada kolmannen paikan Varsinais-Suomen vaalipiiristä.

