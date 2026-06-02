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Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo ei usko pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallituksen esittämän ydinasestrategian lisäävän Suomen turvallisuutta.

– Jos hallituksen esitys menee läpi, jää meille paljon epäselvyyttä siitä, millä perusteella ydinaseita voi tuoda Suomeen, Honkasalo sanoo.

Hän viittaa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan lausuntoon, joka annettiin hallituksen esitykseen ydinaserajoitteiden purkamisesta. Se hyväksyttiin tänään tiistaina.

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"Tämä strategia ei lisää Suomen turvallisuutta."

Vasemmistoliitto jätti siihen yhdessä sosiaalidemokraattien ja vihreiden kanssa eriävän mielipiteen. Puolueet esittävät, ettei hallituksen esitystä hyväksytä.

Honkasalo, joka on ulkoasianvaliokunnan jäsen, painottaa, että vasemmistoliiton mielestä esitys ei lisää suomalaisten turvallisuutta, vaan heikentää sitä.

Honkasalo toteaa tiedotteessaan tiistaina, että hallituksen esityksessä puolustusyhteistyö on sisällytetty osaksi lakiesitystä ilman tarkempaa määrittelyä ja sitomista esimerkiksi Suomen puolustamiseen. Hän muistuttaa siitä, että asiantuntijalausuntojen mukaan esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa tehtävän puolustusyhteistyön puitteissa voitaisiin tuoda ydinaseita DCA-sopimuksen konsultaatiopykälän perusteella.

– Tämä tarkoittaa käytännössä, että lakiesityksellä halutaan mahdollistaa ydinaseiden kuljettaminen Suomen alueella ja maaperällä myös rauhan aikana, jos se liittyy puolustusyhteistyöhön, esimerkiksi sotilaalliseen suunnitteluun, harjoitteluun, tai suorituskyvyn kehittämiseen, Honkasalo sanoo.

– Lakiesityksessä on myös tarkoituksella jätetty spesifioimatta rauhan ajan määrittely. Mielestäni käytännössä lakiesitys menee siten ydinaseiden sallimisen suhteen pidemmälle kuin mitä on annettu ymmärtää, kun tämän lain tarpeellisuutta on perusteltu.

Honkasalo arvioi, että hallituksen strategiana on tahallaan hämärtää sitä, onko Suomessa ydinaseita vai ei.

– Tämä strategia ei lisää Suomen turvallisuutta, sillä asiantuntijalausuntojenkin mukaan ydinaseiden tuomisen salliminen tarkoittaisi Suomen kohteiden päätymistä Venäjän puolelta iskettävien kohteiden joukkoon, hän tähdentää.

– Lisäksi se tarkoittaa myös väärintulkintojen ja siten vahingossa alkavan ydinsodan todennäköisyyden riskin kasvamista, riippumatta siitä, onko ydinaseita Suomen alueella vai ei.

Ulkoasianvaliokunnan lausunto menee puolustusvaliokunnalle, joka tekee lopullisen mietinnön asiasta.