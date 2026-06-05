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Europarlamentaarikot Merja Kyllönen (vas.) ja Katri Kulmuni (kesk.) vaativat yhdessä kuljetusalan, teollisuuden, maatalouden ja koneyrittäjien edustajien kanssa Suomen hallitukselta aktiivisia toimia AdBlue-ongelmien ratkaisemiseksi.

Pääministerille ja ministereille lähetetyssä kirjeessä vaaditaan, että Suomi hyödyntää avautuneen mahdollisuuden vaikuttaa EU-sääntelyyn pohjoisten olojen näkökulmasta.

Kyllönen ja Kulmuni ovat lähettäneet yhdessä alan järjestöjen kanssa pääministeri Petteri Orpolle sekä keskeisille ministereille kirjeen, jossa pyydetään Suomen hallitukselta yhtenäistä ja aktiivista vaikuttamista AdBlue- ja SCR-päästöjärjestelmien aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi.

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Komission viesti on, että ratkaisuja voidaan hakea.

Kirjeen ovat allekirjoittaneet Kyllösen ja Kulmunin lisäksi FinMobilityn, Infran ja Rakennusteollisuuden, Koneyrittäjien, Linja-Autoliiton, SKALin ja MTK:n edustajat.

Merkittäviä kustannuksia

Europarlamentaarikot korostavat sitä, että dieselautojen pakokaasujen puhdistusjärjestelmiä koskevien AdBlue- ja SCR-järjestelmien häiriöt ovat aiheuttaneet suomalaisille kuljetusyrityksille, teollisuudelle, maatalousyrittäjille ja koneyrittäjille merkittäviä kustannuksia, käyttökatkoksia ja toimintavarmuusongelmia.

Ongelmat korostuvat pohjoisissa ja vaativissa talviolosuhteissa, pitkien etäisyyksien maassa ja toimialoilla, joilla kaluston on toimittava luotettavasti myös kovilla pakkasilla.

Kyllösen ja Kulmunin mukaan kyse ei ole vain yksittäisten yritysten teknisestä ongelmasta, vaan Suomen kilpailukyvystä, huoltovarmuudesta ja koko maan toimintaedellytyksistä.

– Ei voi olla niin, että pakkanen pysäyttää bussit, tavaraliikenteen, maatilojen työt tai teollisuuden raaka-ainekuljetukset. Sääntelyn pitää toimia myös pohjoisissa ja vaativissa talviolosuhteissa. Suomen on nyt varmistettava, ettei pohjoisia oloja sivuuteta EU-pöydissä, Kyllönen ja Kulmuni toteavat kirjeessään.

Ratkaisu näkyvissä?

Euroopan komissio vastasi maaliskuussa Kyllösen ja Kulmunin kirjalliseen kysymykseen AdBlue-järjestelmien ongelmista arktisissa oloissa. Vastauksessa todettiin, ettei EU-lainsäädäntö edellytä nimenomaan AdBluen käyttöä, vaan mahdollistaa myös muiden reagenssien hyödyntämisen. Komissio viittasi myös mahdollisuuteen käyttää paremmin pakkasta kestäviä ratkaisuja sekä hyväksyntämenettelyjen yksinkertaistamiseen.

Meppien mukaan komission vastaus avaa Suomelle tärkeän vaikuttamisen paikan.

– Komission viesti on, että ratkaisuja voidaan hakea. Nyt tarvitaan Suomelta yhteinen linja ja määrätietoista vaikuttamista. Jos emme itse tuo pohjoisten olojen ongelmia esiin, kukaan muukaan ei tee sitä puolestamme, Kyllönen sanoo.

Hallituksen pitää vaikuttaa

Kirjeessä pyydetään, että ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö käynnistävät yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön sekä Traficomin kanssa kokonaisvaltaisen arvioinnin AdBlue- ja SCR-järjestelmien aiheuttamista kustannuksista, toimintavarmuusongelmista ja kilpailukykyvaikutuksista Suomessa.

Lisäksi ministeriöiltä pyydetään yhteistä kansallista prosessia, jolla Suomi vaikuttaa aktiivisesti komission Automotive Omnibus -valmisteluun ja muihin tarvittaviin sääntelykohtiin. Kyllönen ja Kulmuni korostavat, että ongelma ei koske vain tieliikennettä, vaan myös teollisuuden liikkuvaa kalustoa, maa- ja metsätaloutta, energia-alaa sekä koneurakointia.

– Liikenne- ja viestintäministeriö sekä Traficom ovat jo lähteneet tarkastelemaan asiaa liikenteen ja kuljetusalan näkökulmasta, mikä on erittäin tärkeää. Nyt myös ympäristöministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön on oltava vahvasti mukana, jotta mikään toimiala ei jää ratkaisujen ulkopuolelle, Kulmuni painottaa.

Mepit korostavat, että kyse ei ole ympäristötavoitteista tinkimisestä, vaan sääntelyn tekemisestä toimivaksi kaikissa olosuhteissa.

– Päästövähennysten tavoitteista pidetään kiinni, mutta keinojen on oltava teknisesti toimivia myös pohjoisissa oloissa. Päästöjä ei vähennetä sillä, että toimiva kalusto jää teknisten häiriöiden vuoksi pois käytöstä tai seisoo korjaamolla käyttökelvottomana, Kyllönen ja Kulmuni toteavat.