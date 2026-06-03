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Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela katsoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n viime viikolla julkaistujen eduskuntavaalien paljastavan oikeistopuolueiden tulevan agendan.

EK vaatii muun muassa ylityökorvauksien ja sunnuntailisien leikkaamista, työajan pidentämistä sekä mittavia veronalennuksia omistajille.

– Näyttää siltä, että palkkojen ja työehtojen polkeminen tulee olemaan jatkossakin oikeistopuolueiden kärkitavoite. Tämä resepti ei ole tähänkään asti toiminut, ja kun päälle laitetaan miljardien veronalennukset suuryrityksille ja rikkaille, ainoastaan velkaantuminen kasvaa, Koskela sanoo tiedotteessa.

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Koskela pani merkille, että eduskunnan kyselytunnilla pääministeri Petteri Orpo totesi asiasta kysyttäessä, että ylityökorvauksien leikkaaminen “ei tulisi mieleenkään”. Koskela ei pidä tätä uskottavana:

– Orpon hallitusohjelma on suurilta osin EK:n vaatimuksien mukainen, vaikka edellisissä eduskuntavaaleissa kokoomus pimitti äänestäjiltä useimmat tavoittelemistaan työelämäheikennyksistä.

Koskelan huomauttaa että EK keskittyy lähes yksinomaan tulonjaon muokkaamiseen, eikä tuottavuuden kasvattamiseen suomalaisissa yrityksissä.

– Vuodesta toiseen vaaditaan lisää rahaa omistajille ja vähemmän työntekijöille. Kun tuloksia ei näy, vaaditaan lisää samaa, eikä vahingossakaan katsota peiliin. Tulevissa eduskuntavaaleissa kansalaisilla on mahdollisuus katkaista tämä kurjistamisen kierre, Koskela sanoo.

Työmarkkinakeskusjärjestö SAK vaati puolestaan maanantaina, että työelämäheikennyksille on saatava seuraavissa vaaleissa ”stoppi”.