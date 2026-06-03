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Tuntuuko sinustakin, että eurooppalaisilla johtajilla ei ole kovin paljon selkärankaa tai rohkeutta, mitä Trumpiin tulee?

Minulle opetettiin koulussa yksi asia tehokkaasti: Chamberlain oli pelkuri, Churchill oli sankari. Neville Chamberlain, Winston Churchillin edeltäjä, yritti pitää Hitlerin tyytyväisenä eikä puuttunut tämän koko ajan jyrkentyvään politiikkaan ja valloitushaluihin. Chamberlain ajatteli, että Hitler voidaan pitää hallinnassa, kunhan meillä on jäitä hatussa. Ei se nyt oikeasti tarkoita kaikkea mitä sanoo!

Myytin mukaan sitten tulee Churchill. Hän ilmoittaa Hitlerille, että nyt riittää, mobilisoi sotavoimat tätä vastaan ja lopulta kukistaa natsidiktatuurin. Hurraa Churchill! Oikeasti homma oli tietenkin aika paljon monimutkaisempi: Britit eivät avanneet rintamaa manner-Euroopassa niin kauan kuin ei ollut ihan pakko ja Neuvostoliitto oli Lännestä tulevia joukkoja paljon suurempi ongelma Hitlerille. Sankarit ovat oikeasti sodissa harvassa.

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Oleellista kuitenkin on, että nyt Euroopassa vallassa oleva poliittinen luokka on myös kasvanut tätä samaa tarinaa kuunnellen, toistellut sitä ja uskonut siihen. Siksi tuntuukin niin naurettavalta, että kun amerikkalainen öykkäri ilmoittaa valtaavansa Grönlannin, asettavansa meille milloin mitäkin mielivaltaisia ja naurettavia tariffeja sekä lähtevänsä Natosta, eurooppalaiset löytävät välittömästi sisäisen Chamberlaininsa. Jos me ei haluta lähteä tukemaan älytöntä jenkkien sotaretkeä ja avaamaan kaukaista Hormuzinsalmea, daddy Trump ei enää tykkää meistä, voi ei!

Voit katsoa kolumnin myös videomuodossa alla:

“Olet lentämässä kohti uutta suurta menestystä Haagissa tänä iltana. Eurooppa tulee maksamaan ISOSTI, kuten sen kuuluukin, ja se on sinun voittosi.”

“Kova neuvottelija ja kaupantekijä.” / ”Jos onnistumme, uskon tämän olevan suurin sopimus, jonka kumpikaan meistä on koskaan solminut.” “

“Trump on näyttänyt tietä” Putinin painostamisessa, “

Nämä olivat sitaatteja Naton pääsihteeri Mark Ruttelta, EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenilta ja Britannian pääministeri Keir Starmerilta. Mistä tässä on oikein kyse? Eikö nyt ole juuri se tilanne, jota nämä sentristijohtajat ovat aina pitäneet esimerkkinä poikkeuksellisesta rohkeudesta?

Oikeasti valitettavasti Euroopan johtajat ovat pelkureita, jotka mieluummin ripustavat tulevaisuutensa autoritääriseen hallintoon merten takana kuin yrittävät rakentaa jotain omaa. EU:ssa ja Natossa perusongelma on, että aivan liian pitkään on puuttunut kannustimet tavoitella riippumattomuutta Yhdysvalloista. Nyt kun tilanne on muuttunut huonoksi, mitään strategioita ei ole.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on sentään laittanut Trumpille kampoihin Iraniin liittyvissä vaateissa koska aiempi bromance-strategia ei toiminut, mutta tämäkin on kovin vähän kovin myöhään. Heikolta näyttäminen on selkeästi edelleen monien laskelmissa parempi kuin yrittää seistä omilla jaloillaan. Stubbkin epäilemättä havittelee vielä golf-kentille pääsystä Trumpin kanssa ja rennosta läpän heitosta. Harmi vain, että Stubbin edustama transatlanttinen liberalismi on juuri sitä politiikkaa, jota Trumpin porukka eniten halveksii.

Vaikka Churchillin uskomaton rohkeus ja kovuus ovatkin osin myytti, ehkä se kertoo siitä, mitä ihmiset arvostavat täällä päin maailmaa. Eurooppalaisten olisi aika laittaa poliitikkoluokkansa ruotuun, jos se ei sitä itse tee. Trump mielellään kävelee ylitsemme uudelleen ja uudelleen, jos emme opettele parempia tapoja toimia tämän ennalta arvaamattoman varttidiktaattorin kanssa.