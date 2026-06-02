Uuden talousajattelun keskuksen toiminnanjohtaja Lauri Holappa kummeksuu tiistaina julkaistua raporttia puolustusmenojen nostamisesta. Parlamentaarisen työryhmän esityksessä todetaan, että määrärahat pitäisi kaksinkertaistaa noin 15 miljardiin euroon vuoteen 2029 mennessä. Vasemmistoliitto jätti raporttiin eriävän mielipiteen.

– Pienvaltiorealistina pidän puolustusvoimien lisäresursointia tarpeellisena ja huonona sitä, että takavuosina rahoitus jätettiin osin riittämättömäksi. Siitä huolimatta tämä on menossa järjettömäksi. Puolustusvoimien asettamille hintalapuille ei näytä olevan mitään ylärajaa, Holappa kirjoittaa Bluesky-somealustalla.

Holappa huomauttaa, että puolueet ovat täysin riippuvaisia puolustusvoimien omista tarvearvioista. Hän pitää välttämättömänä parempien valvontamekanismien kehittämistä.

– VTV:n resurssit ja osaaminen eivät tähän vaikuta riittävän. Tarvittaisiin ulkopuolista arviointia tehtyjen hankintojen vaihtoehtoiskustannuksista, taloudellisesta tehokkuudesta ja suorituskyvystä. Käytännössä kyse voisi olla ryhmästä, joka koostuisi puolustuksen, turvallisuuspolitiikan ja talouden asiantuntijoista.

Nykyistä tilannetta Holappa pitää kestämättömänä.

– Ei voi olla niin, että meillä on yksi valtionhallinnon osa-alue, johon ei kohdistu todellista ulkopuolista kriittistä arviointia ja joka saa päättää itse omasta budjetistaan. Tiedämme hyvin, että tällaiset rakenteet luovat tehottomuutta.

Holappa nostaa esiin, että julkistalouden alijäämän paisumisesta jopa puolet on sidoksissa puolustusrahoituksen kasvuun. Julkisen talouden ongelmia ei saada ratkaistua, jos puolustusrahoituksen tilannetta ei saada jotenkin vakautettua. Valtiovarainministeriö on sanonut, että tulevalla vaalikaudella Suomen taloutta tulee sopeuttaa 8–11 miljardilla eurolla.

– Ongelma on myös siinä, että rahoitus ei suurelta osin tue kotimaista kysyntää.