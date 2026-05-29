Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi, vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja Jessi Jokelainen?

– Tällä viikolla olemme käsitelleet muun muassa finanssipoliittista selontekoa eli hallituksen selvitystä Suomen talouden alijäämän tilasta. Hallitus on epäonnistunut kaikissa julkilausutuissa taloustavoitteissaan, ja mielestäni hallituspuolueet ansaitsevat kyllä kuulla siitä kautensa loppuun saakka.

Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?

– Olemme aktiivisesti ottaneet kantaa sekä istuntosalissa että somekeskusteluissa talouden tämänhetkiseen tilaan.

– Velkajarruakaan ei sovi unohtaa, ja sekin keskustelu on pintautunut uudestaan. On helppoa puolustaa kantaamme velkajarruun, sillä sovusta ulosjääminen oli perusteltu ja pitkien neuvottelujen jälkeen ainoa linjojemme mukainen ratkaisu.

Miten se on näkynyt omassa työssäsi?

– Valtiovarainvaliokunnan varajäsenenä olen osallistunut julkisen talouden suunnitelman asiantuntijakuulemisiin. Olen myös seurannut aktiivisesti muiden puolueiden kannanottoja finanssipoliittiseen tilanteeseen. Talouskeskustelut jatkuvat varmasti ajankohtaisina vaaleihin saakka.

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Hallitus on ollut kummallisen vähäsanainen valtiovarainministeriön uudesta arviosta, jonka mukaan yhteisöveron alennuksen itserahoittavuusaste olisi korkeimmillaankin vain 46 prosenttia aiemman 60 prosentin sijaan.

– Yhteisöveron alennusta ei mainittu alijäämän selonteossa lainkaan, eikä salissa kuultu minkäänlaisia puolustuspuheita miljardin veronalennusten puolesta.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Sain hiljattain luettua Teemu Luukan teoksen Orpo ja oikeistovallan paluu, jossa käsitellään nykyhallituksen tietä valtaan, hallitusneuvotteluiden kädenvääntöjä sekä hallituksen vaikutusta yhteiskuntamme tilaan.

– Luen mielelläni tietokirjallisuutta aikamme poliitikoista, sillä ikkunat vastakkaisen poliittisen laidan ajatteluun ruokkivat myös omaa ajatteluani ja auttavat viilaamaan argumentaatiota paremmaksi.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kommentoivat politiikan viikkoa.

