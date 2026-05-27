Opposition kansanedustajat vasemmistoliiton Veronika Honkasalo ja Vihreiden Tiina Elo kritisoivat kovin sanoin pääministeri Petteri Orpon johtaman oikeistohallituksen aikeita luopua porsaiden kirurgisen kastraation kiellosta.

He vaativat, että eläinten hyvinvointi asetetaan lihateollisuuden voittojen edelle, ja kastraatiokiellon siirtymäaikaa lyhennetään nykyisestä.

Nyt voimassa olevan lainsäädännön mukaan kastraatiokiellon on määrä tulla voimaan vuoden 2035 alusta.

"Heikentää porsaiden hyvinvointia ja terveyttä ja nostaa porsaiden kuolleisuutta."

– Mikäli haluamme valtiona turvata tuotantoeläimille edes hyvinvoinnin vähimmäistason ja noudattaa eläinten hyvinvointilain tarkoitusta, on kirurgisesta kastraatiosta luovuttava kokonaan ja kielto tulee toimeenpanna mahdollisimman nopeasti, Elo vaatii.

Maa- ja metsätalousvaliokunta käsitteli tänään keskiviikkona hallituksen esitystä porsaiden kirurgisen kastraation kiellon perumiseksi. Honkasalo ja Elo jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseen.

Lihateollisuuden lobbaama muutos

Kansanedustajat muistuttavat tiedotteessaan keskiviikkona, että useat maa- ja metsätalousvaliokunnan kuulemat asiantuntijat, kuten Suomen Eläinlääkäriliitto ja Eläinten Hyvinvointikeskus, suosittelevat porsaiden kirurgisen kastraation kieltämistä. He huomauttavat, että kastraatiokiellon kumoamista on kannattanut lähinnä lihateollisuus.

Kansanedustajat vetoavat Eläinoikeusakatemian tilaamaan kyselytutkimukseen, jonka mukaan 82 prosenttia suomalaisista vastustaa porsaiden kastraatiokiellon perumista.

– On selvää, että hallituksen päätökseen luopua porsaiden kirurgisen kastraation kiellosta vaikuttavat ennen kaikkea suomalaisten lihatalojen lobbaus. On irvokasta, että lakia, jolla on tarkoitus turvata eläinten hyvinvointi, ollaan valmiita muuttamaan eläinten tappamista ydintehtävänään harjoittavan teollisuudenalan toiveesta, Veronika Honkasalo tylyttää.

Hyvin tuskallista

Kansanedustajat ovat huolissaan eläinten hyvinvoinnista.

– Porsaiden kirurginen kastraatio on toimenpiteenä erittäin tuskallinen, Elo tähdentää.

– Se tutkitusti heikentää porsaiden hyvinvointia ja terveyttä ja nostaa porsaiden kuolleisuutta. Toimenpiteen tarpeellisuutta ja vaihtoehtoja tulee arvioida eläimen näkökulmasta, ei lihateollisuuden etujen tai vientimahdollisuuksien kautta.

Kansanedustajien mukaan on runsaasti myös näyttöä siitä, että kirurginen kastraatio itse asiassa heikentää sikateollisuuden taloudellista kannattavuutta pitkällä tähtäimellä.

Honkasalo ja Elo muistuttavat myös siitä, että Tanska aikoo kieltää porsaiden kirurgisen kastraation vuoden 2030 alusta. He toteavat kyseessä olevan yksi EU:n suurimmista sianlihantuottajista ja merkittävä vientimaa, mikä heidän mukaansa osoittaa, ettei kirurgisesta kastraatiosta luopuminen ole ristiriidassa kansainvälisen kilpailukyvyn kanssa.