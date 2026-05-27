Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Yrittäjät ja Keskuskauppakamari saivat kuulla kunniansa, kun Suomen suurimman ammattiliiton Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen löylytti järjestöjä puheessaan liiton valtuustolle keskiviikkona.

– EK lupasi, että jos lakko-oikeuteen puututaan, tulee Suomeen investointien suma, koska syntyy vakautta ja ennakoitavuutta. Miten tässä kävikään? Yrityksiä on lähtenyt Suomesta. Maassamme on 100 000 uutta työtöntä ja 30 000 köyhyyteen syöstyä lapsiperhettä, Lehtonen muistutti.

Myös Suomen Yrittäjien lupaus 60 000 uudesta työpaikasta paikallisen sopimisen lisäavaamisen myötä on jäänyt lunastamatta.

Ideologinen ristiretki

– Nämä tahot epäonnistuivat kaikessa, mihin tavoitteissaan pyrkivät. Surkeinta on se, että he eivät olleet edes jäsenliittojensa tai yritysten asialla, vaan omalla ideologisella ristiretkellä, jonka hintaa maksavat ne, joiden edunvalvontaa heidän tosi asiassa pitäisi hoitaa, Lehtonen sanoi.

Erityisen kovan moitteen hän antoi Etelärannan toimintatavasta: EK on itse ilmoittanut, ettei se ole enää työmarkkinajärjestö tai työmarkkinaosapuoli. Silti EK ilmestyy julkisuuteen välittömästi ohjaamaan tulkintoja, lainsäädäntöä ja mielikuvia, kun työnantajapuolen etu on uhattuna. Kun kyse on työntekijöiden oikeuksista, EK vetäytyy.

– EK haluaa vallan, mutta pakoilee vastuuta, Lehtonen jyrähti.

– Se haluaa vaikuttaa työmarkkinoihin ilman neuvotteluvelvoitetta ja määritellä pelisäännöt ilman vastapuolta. Tätä ristiriitaa ei pidä normalisoida eikä varsinkaan hyväksyä, Lehtonen linjasi.

Arvot testataan teoissa

Lehtonen nosti esiin myös EK:n hiljaisuuden Ukrainasta tulleiden työntekijöiden hyväksikäytön kohdalla. Kun Uudenmaan aluetta uhkasi drooneihin liittyvä poikkeustilanne, EK kiirehti sen sijaan ilmoittamaan, ettei työnantajilla ole palkanmaksuvelvollisuutta.

– Arvot testataan teoissa, ei symbolisissa juhlapuheissa, Lehtonen huomautti.

Puheessaan Turja Lehtonen sivusi myös geopolitiikkaa: Yhdysvallat ei ole kansainvälisen lain näkökulmasta yhtään puhtoisempi toimija kuin Venäjä. Lehtonen muistutti, että ay-liike on myös rauhanliike.

– Silti meidän tulee pystyä turvaamaan maamme kaikissa olosuhteissa. Meillä tulee olla uskottava puolustus ja riittävästi omaa puolustusvälineteollisuutta, Lehtonen peräänkuulutti.

Puheensa loppupuolella Lehtonen suuntasi katseensa lähestyviin eduskuntavaaleihin.

– Lanseerasin jokin vuosi sitten sloganin, että tarvitsemme palkansaajien kunnianpalautuksen. Tuo slogan on ajankohtaisempi kuin koskaan, hän sanoi.

Lehtosen viesti työväenpuolueille oli selvä: sekä SDP että vasemmistoliitto on saatava menestymään vaaleissa, jotta seuraava hallitusohjelma syntyy myös työntekijöiden äänellä.

– Pitäkää huolta siitä, että sopimiseen ja työehtosopimuksiin perustuva järjestelmä säilyy ja vahvistuu. Silloin me kyllä hoidamme oman roolimme ja neuvottelemme palkat ja työehdot, Lehtonen evästi puoluepomoja.

Puheen päätteeksi Lehtonen valoi uskoa teollisuusliittolaisiin ennen ensi kevään eduskuntavaaleja: vaikka vastassa ovat Purran sakset ja Orpon liekinheitin, Raahessa kehitetty Corten-teräs kestää molempia.