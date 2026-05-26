Nooria on 13-vuotias tyttö, joka elää köyhyydessä Afganistanissa. Hänen perheessään ei ole isää eikä muuta miespuolista huoltajaa. Selviytyäkseen hän pukeutui pojan vaatteisiin ja teki töitä elättääkseen äitinsä ja siskonsa. Ratkaisu ei ollut hänen oma valintansa, vaan pakon sanelema keino selviytyä.

Helmikuussa sosiaalisessa mediassa alkoi levitä video Noorian kuulustelusta. Sen tarkkaa kuvausajankohtaa ei tiedetä, mutta monien mukaan se on tuore. Videolta käy ilmi, että Nooria oli pukeutunut pojaksi noin neljän vuoden ajan – käytännössä siitä lähtien, kun Taliban palasi valtaan.

Kuulusteluissa 13-vuotiasta Nooriaa kohdellaan rikollisena, ei lapsena. Häneltä kysytään toistuvasti, ovatko hänen vaatteensa ja hiuksensa miehen vai naisen. Nooria vastaa hiljaisella ja alistuvalla äänellä. Hän kertoo, ettei hänellä ollut vaihtoehtoa ja että hän teki kaiken äitinsä ja siskojensa vuoksi. Hän halusi vain tehdä töitä elättääkseen heidät, koska perheellä ei ole ketään muuta.

Videolla Talibanin poliisi ja Nooria puhuvat paštun kieltä. Videoon on lisätty tekstitys dariksi, joka on Afganistanin toinen virallinen kieli. Nooria istuu pimeässä nurkassa ja näyttää hyvin nuorelta ja haavoittuvaiselta. Kameraa pitelevä poliisi osoittaa häntä kirkkaalla valolla ja kuulustelee uhkaavaan sävyyn. Keskustelun aikana Nooria yrittää saada hänet ymmärtämään, että hän on toiminut olosuhteiden pakosta.

– En tehnyt tätä halusta

Yhdessä kuulustelun kohdassa keskustelu etenee näin:

Taliban-poliisi: Mikä on nimesi?

Nooria: Pitäisikö minun kertoa sinulle nimesi?

Nooria vastaa arasti, silmät täynnä pelkoa.

Taliban-poliisi: Kerro nimesi, mikä on oikea nimesi, ja millä nimellä sinut tunnetaan?

Poliisi vakavalla äänensävyllä.

Nooria: Nooria.

Taliban-poliisi: Onko Nooria oikea nimesi?

Nooria: Kyllä.

Taliban-poliisi: Mistä maakunnasta olet kotoisin?

Nooria: Olen kotoisin Ghorin maakunnasta.

Taliban-poliisi: Miltä alueelta? Näytä minulle.

Nooria: Nad Alin alueelta.

Taliban-poliisi: Mistä sieltä tarkalleen?

Noria: Olen Zarghunista. Tällä hetkellä olen täällä torilla.

Taliban-poliisi: Millä nimellä sinut tunnetaan täällä?

Nooria: Täällä?

Taliban-poliisi: Kyllä.

Nooria: Täällä torilla ihmiset tuntevat minut nimellä Noor Ahmad.

Taliban-poliisi: Oletko pukeutunut miesten vaatteisiin?

Nooria: Kyllä.

Taliban-poliisi: Oletko nyt mies vai nainen? Selitä tilanteesi omin sanoin.

Nooria: Olen nainen, mutta joudun pukeutumaan miesten vaatteisiin olosuhteiden pakosta.

Minulla ei ole ketään muuta. Puen miesten vaatteet, koska minun täytyy, minun täytyy pitää

huolta kodistani ja siskoistani. Minulla ei ole ketään. Pakon edestä ja selviytymisen takia

joudun pukemaan tämän paidan.

Taliban-poliisi: Kauanko olet työskennellyt kahvilassa?

Nooria: Kolme vuotta.

Taliban-poliisi: Kolme vuotta? Kenen kanssa teet töitä?

Nooria: Hikmatullahin kanssa.

Taliban-poliisi: Paljonko Hikmatullah antaa sinulle palkkaa per kuukausi?

Nooria: Ensin hän antoi seitsemän tuhatta. Myöhemmin pyysin häntä maksamaan lisää, koska se ei ollut tarpeeksi. Hän lisäsi kolme tuhatta, joten nyt palkka on kymmenentuhatta.

Kahdeksan viime kuukauden aikana hän on antanut kymmenentuhatta, summa sisältää hänen

avustuksensa perheelleni.

Taliban-poliisi: Selvä, joten nämä vaatteet, jotka ovat ylläsi, ovatko ne miehen vai naisen?

Katso itseäsi – ovatko ne miehen vai naisen?

Nooria: Minulla ei ole ketään muuta kuin Jumala. En tehnyt tätä halusta vaan pakosta. Isäni

on kuollut.

Noorian pakotetusta tunnustuksesta kuvattu video on levinnyt laajasti sosiaalisessa mediassa ja herättänyt runsaasti reaktioita eri alustoilla.

– Tämä kuva on huutava vääryys. Tyttö on pakotettu piilottamaan itsensä yli kolmen vuoden ajan ja tekemään töitä terroristisen ja naisvihamielisen Talibanin hallinnon alla. Hän joutui naamioitumaan pelastaakseen isättömän perheensä nälkiintymiseltä. Kieltämällä naisilta oikeuden koulutukseen, työhön ja julkiseen elämään Taliban on työntänyt heidät varjoihin ja riistänyt heiltä mahdollisuuden elää arvokasta elämää, Alankomaissa asuva naisasia-aktivisti Gulchera Yaftali kirjoitti jakaessaan Noorian kuvan omalla tilillään.

Ilmiö ei ole uusi

Noorian tapaus ei ole ensimmäinen laatuaan Afganistanissa. Jo Talibanin edellisen valtakauden aikana monet isättömät perheet pukivat tyttärensä pojiksi, jotta nämä voisivat liikkua kodin ulkopuolella turvallisesti ja jotta perhe saisi miespuolisen suojelijan. Usein taustalla oli myös tarve tehdä töitä perheen elättämiseksi. Nykyisenkään Taliban-hallinnon aikana Nooria ei ole ainoa tyttö, joka on pakotettu valeasuun selviytyäkseen.

Yrityksistäni huolimatta en onnistunut haastattelemaan Noorian sukulaisia tai tuttavia. Talibanin hallintoon liittyvissä tapauksissa ihmiset ovat usein liian peloissaan puhuakseen eivätkä halua vaarantaa omaa tilannettaan kertomalla asioista medialle.

Onnistuin kuitenkin keskustelemaan Noorullahin (nimi muutettu) kanssa. Hän on kotoisin Ghorin maakunnasta.

– Sen jälkeen kun Noorian äiti menetti miehensä, hän lähti Nad Alin kylästä tyttäriensä kanssa ja tuli Ghoriin. Täällä kukaan ei tuntenut heitä hyvin. Koska perheellä ei ollut miespuolista huoltajaa, äiti puki tyttärensä pojaksi ja lähetti hänet töihin torille. Aluksi hän työskenteli maitokaupassa ja myöhemmin Hikmatullahin ravintolassa. Hikmatullah oli hyvä mies. Hän vei Noorian iltaisin kotiin moottoripyörällään. Aina kun hän vei omat lapsensa kouluun, hän antoi Noorialle kyydin ravintolaan, Noorullah kertoo.

Media yrittää toistuvasti kysyä hallinnon näkemyksiä, mutta jää usein ilman vastauksia. Taliban ei juuri kommentoi, etenkään naisiin liittyviä tapauksia.

Videon lopussa Nooria kertoo, ettei ravintolan omistaja Hikmatullah tiennyt hänen olevan tyttö. Hikmatullahin kohtalosta ei ole tietoa, eikä ole selvää, mitä Taliban on tehnyt hänelle.

Myöskään Noorian tilanteesta ei ole tietoa videon julkaisun jälkeen. Kukaan ei tiedä, missä kunnossa hän on kuulustelun jälkeen. Monet ihmisoikeusaktivistit ja sosiaalisen median käyttäjät uskovat, että Taliban on pakottanut hänet avioliittoon. Niin tehtiin useille tytöille edellisen valtakauden aikana.

Kuulustelu on herättänyt laajaa tuomiota. Sitä ovat arvostelleet muun muassa Talibanin kriitikot, feministiaktivistit, entiset virkamiehet, ihmisoikeusaktivistit ja sosiaalisen median käyttäjät. He muistuttavat, että Taliban käytti aiemmin naisten vaatteita naamioitumiseen terrori-iskuissa. Nyt, kun tyttö pukeutuu pojaksi elättääkseen perheensä Talibanin rajoitusten pakottamana, häntä kohdellaan tavalla, jota on mahdotonta hyväksyä.

Artikkelin on tuottanut Learning Together -verkosto. Verkoston suomalaiset naistoimittajat ovat kouluttaneet afgaaninaistoimittajia vapaaehtoistyönä vuodesta 2009. Kirjoittajat ovat Afganistanissa asuvia, Suomen tuella koulutettuja naistoimittajia, joiden henkilöllisyys salataan turvallisuussyistä, samoin haastateltavien oikeat nimet.